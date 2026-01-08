글렉, CES서 한국형 배출계수 국제표준 체계 공개

글렉(GLEC)이 CES에서 도로운송 탄소를 실시간으로 측정하는 DTG 기술과, 한국형 배출계수를 국제표준에 적용한 물류 탄소 관리 체계를 공개했다.글렉(GLEC)은 CES 참가를 통해 도로운송 탄소배출을 실시간으로 측정하는 DTG 제품군과 국제표준 기반 보고 솔루션을 공개하며 글로벌 규제 대응 전략을 제시했다.최근 EU를 비롯해 일본, 홍콩 등 주요 국가들이 Scope 3 배출량 공시 의무화를 도입하면서, 물류 기업들은 도로운송과 물류시설에서 발생하는 탄소배출량을 국제 기준에 따라 보고해야 한다. 그러나 한국형 배출계수와 배출강도가 국제적으로 승인되지 않을 경우, 유럽·남미 평균 기준이 적용돼 실제보다 12~21% 높은 탄소배출량을 산정·보고해야 하는 구조적 한계가 존재한다.글렉(GLEC)은 이 문제의 원인을 ‘측정 방식’이 아니라 ‘적용 배출계수 및 배출강도의 부재’로 보고, 한국형 경유·휘발유 배출계수, 도로운송 배출강도, 물류시설 배출강도를 독자 개발했다. 이 값들은 Smart Freight Centre의 공식 승인을 받아 ISO 14083 체계 내에서 활용 가능하다.현장에서는 GLEC Carbon DTG와 GLEC AI DTG SERIES 5가 실시간 도로운송 탄소 측정의 핵심 기술로 소개됐다. 특히 AI DTG SERIES 5는 탄소 측정과 함께 운행 관리, 운전자 안전 관리 기능까지 통합 제공한다.DTG를 통해 확보된 데이터는 GLEC LCS를 통해 국제표준에 맞게 가공·산정·보고된다.GLEC LCS는 도로, 해상, 철도, 항공, 물류시설을 포함한 모든 운송수단과 글로벌 지역 범위에 대해 적용 가능하다는 국제적 인정을 받은 솔루션으로, Smart Freight Centre의 GLEC Tool 인증을 한국 최초로 획득했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com