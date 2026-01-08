수디벨로퍼스, ‘2025 FIX ICT 혁신상 이어 ‘CES 2026’ 2년 연속 참가

이차전지(배터리) 관제·분석 솔루션 스타트업 수디벨로퍼스가 지난해 ‘미래혁신기술박람회 FIX 이노베이션’ 혁신상 수상에 이어, 올해 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에 2년 연속 참가해 외산 시스템을 대체할 수 있는 수준의 국산화 기술을 선보인다.수디벨로퍼스의 핵심 기술은 배터리 잔존 수명 예측과 충전 및 건강 상태 등을 분석·관리하는 하드웨어·소프트웨어 통합 솔루션이다. 사용 중인 배터리의 진단을 통해 재사용 가능 여부까지 판독할 수 있는 것이 핵심 강점이다. 이는 UPS, ESS, 전기이동수단 등 배터리 사용 기반 장비의 단순 모니터링을 넘어, 배터리의 이상 징후 조기 감지와 자원 재순환에 필요한 정보를 실시간 제공한다.해당 솔루션은 국가기반시설 실증 과정에서 외산 시스템 대비 모니터링 속도와 파라미터 수, 가격 경쟁력, 기능 편리성 등 주요 지표에서 성능 우위를 확인하며 기술력을 입증했다. 최근 추가로 울산항만공사 PoC(성능평가)를 승인받으며 현장 피드백을 바탕으로 기술의 완성도를 꾸준히 높여가고 있다.한편, 수디벨로퍼스는 월드스마트시티엑스포(WSCE), CES 2025 등 국내외 주요 박람회에 지속 참여하며 글로벌 역량을 강화해 왔다. 최근에는 해양수산부·울산항만공사 주관 스마트 해운물류 오픈이노베이션 사업 최우수 기업 선정, FIX 이노베이션 혁신상 수상과 중소기업 혁신바우처 사업 공급기업 선정 등을 통해 하드웨어, 소프트웨어 통합 기술력을 인정받았다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com