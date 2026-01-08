이노션이 그랑프리를 수상한 제네시스 'Take Your Wonder Further' 캠페인 이미지. 사진=이노션

이노션이 국내 최대 영상광고 전문 플랫폼 TVCF에서 주관하는 ‘2025 서울영상광고제’에서 제네시스 GV60 'Take Your Wonder Further' 캠페인으로 최고상인 ‘그랑프리’를 수상했다고 8일 밝혔다.이노션은 그랑프리를 포함해 금상 3개, 은상 1개, 동상 6개 등 총 11개의 본상을 수상했다. 특히 그랑프리는 Craft 부문과 Creative 부문에서 각각 가장 뛰어난 단 2개 작품에만 수여되는 상으로, 이노션은 지난해에 이어 2년 연속 수상의 쾌거를 이뤘다.이와 함께 이노션은 전체 수상 점수 합산에서 가장 높은 점수를 기록한 기업에게 주어지는 ‘2025 올해의 에이전시’에도 이름을 올렸다. 해당 부문 역시 2년 연속 선정됐다.이노션이 이번 광고제에서 그랑프리를 수상한 제네시스 GV60 'Take Your Wonder Further' 캠페인은 북극 노르웨이 트롬쇠를 배경으로 오로라를 찾아 나서는 여정을 섬세한 영상미로 담아낸 것이 특징이다. 이를 통해 GV60의 전동화 기술과 제네시스 브랜드가 추구하는 ‘경이로움을 향해 나아가는 비전’을 감각적으로 표현했다.이밖에도 이노션은 ▲KCC건설 스위첸 '집에 가자' 캠페인으로 금상과 동상을, ▲빙그레 '처음 듣는 광복' 캠페인으로 금상 2개와 은상, 동상을 각각 수상했다. ▲삼양식품 'Ride the Buldak High' 캠페인으로는 동상 2개를, ▲당근 '컴백홈' 캠페인으로 동상을 수상했다.올해로 23회를 맞은 서울영상광고제는 TVCF에 소개된 광고들 중 가장 많은 사랑을 받은 작품에 상을 수여한다.일반인 및 광고 업계 종사자들로 구성된 네티즌 평가단과 광고업계 전문가들로 구성된 전문 심사위원들이 직접 투표 및 심사한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com