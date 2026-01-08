롯데리아 통다리 크리스피 치킨 버거 광고 캠페인 이미지. 사진=대홍기획

대홍기획과 롯데GRS가 크리에이터 침착맨과 함께한 롯데리아 신제품 ‘통다리 크리스피치킨버거’의 광고 캠페인을 공개했다고 8일 밝혔다.이번 캠페인은 실제 롯데리아와 수년간의 서사를 쌓아온 침착맨을 모델로 발탁했다는 점에서 소비자들의 호응을 얻고 있다.304만 구독자를 보유한 침착맨은 평소에도 먹방 콘텐츠를 통해 롯데리아의 다양한 신제품을 시식하며 ‘롯데리아는 근본이 없다’, ‘한마디로 롯스럽다’ 등 신랄하면서도 애정 어린 평가를 이어왔다.이 같은 솔직한 평가는 침착맨 특유의 캐릭터와 맞물려 MZ 세대의 공감을 이끌어냈고, 롯데리아와 침착맨의 관계를 하나의 서사로 꾸준한 화제를 만들어왔다.이번 캠페인은 롯데리아의 진짜 소비자인 침착맨과 롯데리아의 진정성 있는 스토리를 그대로 살려 브랜드 메시지의 설득력을 높였다는 평가를 받고 있다.지난 2일 선공개된 티저 영상 '롯데리아 또 이상한 거 한다'는 침착맨이 롯데리아를 두고 실제로 했던 발언을 그대로 타이틀로 활용했다. 영상에서는 침착맨의 과거 스트리밍 방송 장면을 활용해 롯데리아 법무팀과 키보드 배틀을 벌이다 실제 만남을 예고하는 설정으로, 공개 4일 만에 260만 조회수를 돌파했다.이어 6일 공개된 본편 '깔래야 깔 수 없는 무적의 치킨버거 통다리 크리스피치킨버거'에서는 침착맨이 직접 매장에 방문해 통다리 크리스피치킨버거를 까다롭게 분석한 결과, 비판하려 해도 흠잡을 곳이 없는 완벽한 버거임을 인정하는 모습을 재치 있게 담아냈다.대홍기획 관계자는 “침착맨이 그동안 보여준 애정 어린 시선에 꾸준히 협업을 제안한 끝에, 마침내 광고 캠페인으로 함께할 수 있게 됐다”라며 “이번 캠페인은 브랜드가 일방적으로 메시지를 전달하는 방식을 넘어, 실제 소비자와 축적된 신뢰와 관계를 크리에이티브로 풀어낸 진정성 마케팅 사례”라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com