입력2026.01.08 16:57 수정2026.01.08 17:51 강홍민 기자 한화오션 거제조선소(연합뉴스) 8일 한화오션 거제사업장에서 근무하던 50대 근로자가 휴게시설에서 의식불명 상태로 발견돼 병원으로 이송했으나 숨지는 사건이 발생했다. 한화오션은 이날 공시를 통해 거제사업장 PAS공장(중조립공장)에서 1명이 사망하는 중대재해가 발생했다고 밝혔다.사고 발생 직후 경찰과 고용노동부는 현장에 출동해 사고 경위 파악에 나섰다. 노동부는 중대재해처벌법 위반 여부에 대해서도 들여다볼 계획이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com