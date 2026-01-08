강호동 농협중앙회장. 사진= 최혁 한국경제신문 기자

강호동 농협중앙회장이 해외로 출장을 갔을 때 하룻밤에 200만원 넘는 호텔 스위트룸에 묵는 등 공금을 낭비했다는 지적을 받고 있다.농림축산식품부가 8일 발표한 농협중앙회 특별감사 중간 결과에 따르면 강 회장이 숙박비를 지불한 5차례 해외 출장 모두 숙박비 상한을 초과한 것으로 나타났다. 초과 지출액은 모두 4000만원에 달했는데 1박당 적게는 50만원에서 많게는 186만원을 초과했다.특히 1박에 상한선보다 186만원을 더 지출했을 때는 해외 5성급 호텔 스위트룸에서 묵은 것으로 조사됐다. 해외 출장 숙박비 하루 상한이 250달러(약 36만원)인 것을 감안하면 200만원 넘는 돈을 숙박비로 사용한 것이다.농식품부는 “특별한 사유를 명시하지 않은 채 숙박비 상한을 초과해 집행하는 등 공금 낭비 행태가 확인됐다”며 숙박비 상한 초과금을 환수하는 방안을 검토할 방침이다.업무추진비 집행 과정에서도 문제가 드러났다. 강 회장은 업무추진비 카드가 비서실에 배정돼 있다는 이유로 사용 내역 공개를 하지 않았으나 농식품부는 농협중앙회장의 업무추진비는 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따라 공개하게 돼 있다고 판단했다.강 회장은 농민신문사 회장을 겸임하며 연간 3억원이 넘는 연봉을 추가로 받는 것도 과도한 혜택이 아니냐는 지적이 나왔다.강 회장은 비상근인 농협중앙회장으로 연간 4억원 가까운 연봉을 받고 상근인 농민신문사 회장을 겸임하면서 연간 3억원이 넘는 연봉을 추가로 수령하고 있다. 농민신문사에서 퇴직할 때는 수억 원의 퇴직금도 따로 받는다.이로 인해 강 회장의 연봉은 성과급을 포함할 경우 연간 8억원 수준에 이른다. 이는 이미 2024년 국정감사에서도 문제로 지적된 바 있다.농식품부는 농협중앙회장이 관행처럼 농민신문사 회장을 겸임하면서 양쪽에서 거액의 연봉과 퇴직금(또는 퇴직공로금)을 받는 것이 적정한지 검토할 계획이라고 밝혔다.농식품부는 이번 특별감사 과정에서 강 회장과 지준섭 부회장에게 대면 문답을 요구했지만 이들이 거부했다고 밝혔다.김태림 기자 tae@hankyung.com