사진=뉴스1 제공

작년 해외건설 수주 금액이 체코 원전 등 에너지 부문 대규모 수주와 유럽지역 수주 급증 등으로 인해 11년 만에 최대치를 기록한 것으로 나타났다.9일 국토교통부에 따르면 2025년 해외건설 수주 실적이 472억 7000만 달러로 집계됐다.지난 2014년(660억달러) 이후 11년 만에 최대 실적을 기록한 수치다. 전년도인 2024년 371억 1000만 달러과 비교하면 약 27.4% 늘어난 수치다.1965년 해외건설 첫 수주 이후 연간 수주액이 400억달러를 넘은 것은 지난해가 9번째다. 2008년부터 2015년까지 8년간 매해 400억 달러를 넘겼다가 이후에는 한 번도 기록하지 못한 금액이다.지역별로 살펴보면 유럽(201억 6000만달러)이 체코 두코바니 원전 건설사업(187억 2000만 달러) 수주 영향으로 전년 대비 298% 급성장하며 전체의 42.6%를 차지했다.한국 건설업이 과거부터 강세를 보인 중동 수주는 118억 8000만 달러로 35.8% 감소했으나 최근 3년간 계속 100억 달러 이상의 실적을 내며 중요 시장으로서 위상은 유지했다.국가별로는 원전 수주에 힘입어 체코(187억 3000만 달러)가 압도적 1위를 차지했고 이어 미국(57억 9000만 달러), 이라크(34억 6000만 달러), 카타르·사우디아라비아(각 28억 5000만 달러) 등이 뒤를 이었다.특히 체코 원전 건설사업은 전체 수주액의 약 39.6%를 차지하며 지난해 높은 실적의 견인차 역할을 했다.한국수력원자력이 수주한 이 사업은 체코 두코바니에 1GW(기가와트)급 한국형 원전(APR1000) 2기를 공급하는 프로젝트다. 2029년 착공 예정이며 2036년 상업운전이 목표다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com