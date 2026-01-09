이재명 대통령이 8일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 국민의례를 하고 있다.(청와대사진기자단)

이재명 대통령의 국정 지지율이 60%로 집계된 여론조사 결과가 9일 나왔다. 이번 수치는 직전 조사 대비 5%포인트(p) 상승했다.한국갤럽이 지난 6∼8일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 60%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 이는 12월 셋째 주 조사(55%)보다 5%p 오른 수치다.반면 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 직전 조사보다 3%p 하락한 33%를 기록했다. ‘의견 유보’는 7%로 집계됐다.대통령 직무 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 ‘외교’(30%)가 가장 높았다. 이어 ‘경제·민생’(14%), ‘소통’(9%), ‘전반적으로 잘한다’(7%) 순이었다.부정 평가 이유는 ‘경제·민생’(22%), ‘외교’(8%), ‘친중 정책’·‘과도한 복지·민생지원금’(각 7%) 순이었다.한국갤럽은 “대통령의 중국 국빈 방문 일정으로 국정 평가에서도 외교 사안이 재부각된 것으로 보인다”며 “긍정 평가 이유에서는 외교가 다시 1순위로 부상했고 부정 평가 이유에서도 외교와 친중 언급이 늘었다”고 분석했다.전 보좌관 갑질 논란 및 부동산 투기 의혹 등으로 홍역을 치르고 있는 이혜훈 기획예산처 장관 후보에 대해서는 '부적합'하다는 의견이 47%로 높게 나타났다. '적합'은 16%, '유보' 37%였다.한국갤럽은 “이혜훈 기획예산처 초대 장관 후보의 자질 논란이 무성하고 공천헌금 등 의혹으로 여당 원내대표가 사퇴하는 일이 있었으나 대통령 평가 시 중시되는 사안으로 꼽히진 않았다”고 분석했다.정당 지지도는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 5%p 오른 반면 국민의힘은 같았다. 조국혁신당과 개혁신당은 각 3%, 진보당 1%로 나타났다. 무당층은 21%다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 46.5%, 응답률은 11.6%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com