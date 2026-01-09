하이브리드 차 / 게티이미지

하이브리드 차가 국내 자동차 시장 내 입지를 넓히고 있다. 지난해 판매된 신차 3대 중 1대가 하이브리드 차다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 현상의 결과로 분석된다.9일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 1~11월 국내 판매된 하이브리드 차량은 35만9134대다. 한 달 평균 판매량이 약 3만3000대다. 지난해 연간 판매량은 40만대에 이를 것으로 추정된다.기아가 16만6483대로 최다 판매 브랜드, 현대자동차가 15만9191대로 뒤를 이었다. 모델로는 기아 쏘렌토 하이브리드가 6만3769대로 가장 많이 팔렸다. 기아 카니발이 4만2251대, 현대 싼타페가 4만392대로 뒤를 이었다.기아 2세대 셀토스를 비롯해 올해에도 하이브리드 모델 출시가 이어질 전망이다. 현대 제네시스 GV80 라인업에 하이브리드 모델을 추가한다. 준중형 SUV 투싼 신형도 세대가 교체되며 하이브리드가 추가된다.르노코리아 중형 SUV 그랑 콜레오스 하이브리드 모델도 3만2649대의 판매량을 기록했다.국내 자동차 시장 내 하이브리드 성장세는 당분간 이어질 전망이다. 2021년 국내 시장 하이브리드 비중은 12%였다가 지난해에는 33% 수준으로 성장했다.현대자동차의 지난 11월 가솔린 차량 판매량이 30만4648대였다. 하이브리드 차는 15만9191대로 거의 절반 수준까지 성장했다. 기아는 가솔린이 20만6061대, 하이브리드가 16만6483대로 격차가 좁혀지고 있다.과거 하이브리드는 전기차로 갈아타기 전 단계 이미지가 강했다. 최근에는 전기차 시장이 캐즘에 빠지며 이를 대신한 하이브리드가 주목받고 있다고 풀이된다. 캐즘은 처음에 사업이 잘되는 것처럼 보이다가 더 이상 발전하지 못하고 마치 깊은 수렁에 빠진 것과 같은 정체 상태를 말한다.하이브리드 시장 구조는 대게 1강 3중 체제로 평가된다. 1강은 부동의 일본 도요타다. 3중은 현대자동차, 미국 포드, 일본 혼다로 구성된다. 현대자동차 목표는 이 체제를 깨고 도요타와 2강 구도로 어깨를 나란히 하는 것이라 평가된다.지난 2016년 현대 아이오닉 하이브리드가 도요타 프리우스를 연비에서 능가했다. 이는 세상을 놀라게 했다. 현대차는 하이브리드 전용 듀얼 모터 하이브리드 구동 시스템Ⅱ(TMEDⅡ)등의 기술을 보유하고 있다.TMEDⅡ는 현대자동차그룹의 차세대 하이브리드 시스템이다. 기존 TMED 대비 성능 및 연비를 개선하고 2개의 모터로 구동과 발전을 분리했다. TMED (Transmission Mounted Electric Device)는 변속기에 장착된 전기장치다. 전기 모터가 변속기 안에, 혹은 변속기 바로 옆에 딱 붙어 있다. 엔진과 모터 사이 클러치를 두어 동력 전달을 독립적으로 제어한다.하이브리드 차는 대게 일반 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)로 나뉜다.HEV는 차량이 주행 중에 자동으로 전기를 만들어 배터리에 저장한다. 운전자가 전기를 직접 충전할 일은 없다. ‘연비 좋은 내연기관 차’로 비유된다. 쏘나타 하이브리드, 캠리 하이브리드, 프리우스가 이에 해당된다.PHEV는 주유구와 충전구가 동시에 있다. 전기 충전으로 30~80Km 정도 주행이 가능하다. 충전을 안 해도 일반 하이브리드처럼 작동된다. PHEV에게 전기는 '있으면 좋은 보너스' 같은 존재다. 쏘렌토 PHEV, 투산 PHEV, BMW 330e가 이 예시다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com