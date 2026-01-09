고려대학교, CES 2026 단독관 운영…실험실 기술 성과 선보여

고려대학교(총장 김동원)가 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES 2026’에 단독 부스를 마련하고, 대학 실험실에서 탄생한 혁신 기술을 전 세계에 선보였다.고려대학교 단독관은 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 사우스홀(South Hall, #36511)에 조성되며, 1월 6일부터 9일까지 운영된다.이번 전시에는 교내 연구실에서 축적된 원천기술을 기반으로 사업화에 나선 교원·학생 창업기업 10개 팀(뉴로티엑스, 큐심플러스, 아이젠사이언스, 포스트얼라인, 지엠스튜디오, Exopert, 메디노아, 씨큐립톤, 글로비파이, 에이블코리아)이 참가해 ▲인공지능(AI) ▲바이오·헬스케어 ▲차세대 소재 ▲스마트 디바이스 등 4차 산업혁명 핵심 분야의 아이템을 선보였다. 이 가운데 뉴로티엑스, 큐심플러스, Exopert 등 3개 팀은 ‘혁신상’을 수상하며 기술력과 사업화 가능성을 인정받았다.특히 이번 전시는 단순한 기술 홍보를 넘어, ‘실질적인 비즈니스 창출’에 방점을 찍었다. 부스 내에는 글로벌 기업 관계자 및 벤처캐피털(VC), 바이어들과 즉석에서 소통할 수 있는 전용 미팅 공간과 IR 피칭 무대가 마련됐다. 이를 통해 참가 팀들은 현장에서 기술 이전 논의와 투자 상담을 활발히 진행하며 구체적인 협력 성과를 모색했다.고려대학교는 그동안 교내 연구 성과가 기술 이전, 창업, 글로벌 협력 등 다양한 방식으로 확장될 수 있도록 대학 차원의 지원 체계를 지속적으로 구축해 왔다. 이번 CES 2026 단독관 운영은 이러한 노력의 연장선에서, 고려대학교가 보유한 연구 경쟁력과 창업 잠재력을 국제 무대에 소개하는 계기가 되고 있다.고려대학교 윤성택 연구부총장 및 관계자는 “이번 CES 단독관은 특정 사업 성과를 넘어, 고려대학교 차원에서 축적해 온 연구 및 창업 지원의 결과를 글로벌 시장에 선보이는 자리”라며 “글로벌 파트너들과의 교류를 통해 향후 협력 가능성도 모색할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 대학 연구 성과가 세계 시장과 연결될 수 있도록 다양한 글로벌 연계 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com