Fireplace 10 hours'(벽난로 10시간) 유튜브 영상 캡쳐

장작불이 타는 영상 하나가 10년 가까이 꾸준한 수익을 올리며 화제가 되고 있다.단 한편의 영상만으로 연평균 2억 원이 넘는 광고 수익을 거둔 것으로 추정되면서 유튜버 콘텐츠의 파급력을 다시 한번 보여줬다는 평가다.9일 기준 유튜브 채널 ‘Fireplace 10 hours’(벽난로 10시간)에 2016년 올라온 ‘Fireplace 10 hours full HD’(벽난로 10시간 풀HD)의 누적 조회수는 1억 5000만 회를 넘어섰다.이 채널에는 해당 영상 한 편만 올라와 있지만 구독자는 이미 11만 명을 돌파했다.영상은 단순하다. 벽난로에 장작불이 타오르는 모습을 10시간 동안 고정 화면으로 보여줄 뿐이다. 특별한 설명이나 자막, 음악도 없다.하지만 겨울철마다 카페와 레스토랑, 가정에서 분위기 연출용으로 반복 재생되며 꾸준한 수요를 확보해왔다.유튜브 통계 사이트 소셜블레이드에 따르면 이 널은 지난 9년간 약 120만 달러 우리 돈으로 약 17억4000만 원의 광고 수익을 올린 것으로 추산된다. 연평균으로 환산하면 약 14만 달러 2억2800만 원 수준이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com