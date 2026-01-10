보다 BODA, 과학기술자 양성 위해 키스트미래재단에 5000만원 기부

유튜브 기반 콘텐츠 제작 전문기업 어썸엔터테인먼트㈜(공동대표 정재훈, 김재석)가 운영하는 유튜브 채널 ‘보다 BODA’가 과학기술자 양성과 과학 인재 육성을 위해 키스트미래재단에 5000만원을 기부했다.‘보다 BODA’의 이번 기부는 활동은 과학기술을 대중과 연결하는 콘텐츠로 활동하며 그동안 시청자들로부터 받아온 사랑에 보답함과 동시에 대한민국 과학기술 발전의 기반이 되는 미래 과학 인재와 과학기술자 양성에 기여하고자 기획됐다.‘보다 BODA’는 ‘과학을 보다’ 시리즈를 비롯한 다양한 지식·교양 콘텐츠 등 복잡한 주제를 체계적으로 정리해왔으며, 어려운 과학 이론을 쉽고 흥미롭게 전달하며 과학에 대한 대중적 관심을 지속적으로 환기해왔다.이번 기부금은 키스트미래재단을 통해 과학자를 꿈꾸는 이공계 학생들을 위한 장학 및 멘토링 지원 사업에 사용될 예정이며, 학업 환경에 제약 없이 연구와 학습에 몰입할 수 있도록 돕는데 목적이 있다.어썸엔터테인먼트 관계자는 ”이번 기부를 통해 시청자들의 과학에 대한 관심과 응원을 대한민국 과학의 미래를 키우는 선순환 구조로 이어가고자 한다”며, “앞으로도 과학기술 대중화와 사회적 가치 창출에 이바지하며 과학문화 확산에 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com