쓱닷컴 멤버십, '혜자' 입소문…장보기 4개 멤버십 비교해보니

1월 말까지 신규 가입 고객 최대 2개월 무료 체험 혜택

구매 실적 없어도 7% 적립 제공해주는 '고정형 적립금' 제도

SSG머니, 쓱닷컴 외에도 신세계 계열사서 사용 가능

오는 3월부터 쓱세븐클럽 통해 OTT '티빙'도 이용할 수 있어

◆ 사실상 5개월 구독료 '0원'

그래픽=정다운 디자이너

◆ '무조건 7% 적립'은 쓱닷컴만 가능

◆ 백화점 연계·티빙 구독 혜택까지

SSG닷컴이 장보기 결제 금액의 7%를 고정 적립해주는 신규 멤버십 '쓱세븐클럽'을 출시했다. 월 구독료는 2900원으로, 업계 멤버십보다 저렴한 수준이다. 소비자 사이에서는 탈팡(쿠팡 이탈) 선택지, 쿠팡 대체제 등으로 평가받는다. 주요 혜택도 좋아 업계의 새로운 가성비(가격 대비 구성이 좋아 소비자 만족도가 높다는 뜻) 멤버십으로 떠오르고 있다.쓱닷컴이 지난 7일 선보인 쓱세븐클럽은 쓱배송 중심으로 ‘심플한 적립 혜택’과 ‘합리적인 월회비’를 제공하는 게 핵심이다. 월 구독료는 2900원이지만 신규 가입자는 사실상 5개월간 '0원'에 사용할 수 있어 업계 최저가다.SSG닷컴은 1월 말까지 신규 가입 고객에게 최대 2개월 무료 체험 혜택을 제공하고, 종료 이후에는 3개월간 3000원을 캐시백 해준다. 3000원은 현금처럼 사용할 수 있는 적립금 형태다.쓱세븐클럽의 쓱배송은 이마트 점포에서 상품을 검수·출고하는 구조로, 대형마트 품질과 전국 당일 배송을 동시에 구현한 것이 특징이다. 강원도부터 제주도까지 전국 100여 개 점포 등을 물류 거점으로 활용해 전국 대부분 지역에서 이용 가능하다.기존 구독료 2900원도 컬리(1900원) 다음으로 저렴하다. 네이버는 월 4900원(연간 4만6800원), 쿠팡은 7890원이다. 특히, 가격이 가장 높은 쿠팡과 비교하면 약 3분의 1 수준이다.여기에 오는 14일까지 할인 행사도 진행한다. 신선·가공식품과 일상용품 77가지를 멤버십 전용 특가에 판매한다. 해당 상품군에 적용 가능한 최대 20% 상품 할인 쿠폰도 지급한다.고객 반응도 긍정적이다. SSG닷컴 장보기 주요 지표는 지난해 11월 말부터 오름세다. 12월 쓱배송 첫 주문 회원 수는 직전 달 대비 30% 증가했고, 전체 주문 건수도 15% 늘어났다. 쓱닷컴 측은 "원하는 날 받아볼 수 있는 쓱배송 편리함에 강력한 적립 혜택과 전용 프로모션을 더해 체감 만족도를 극대화할 것"이라고 설명했다.특히, 조건 없는 '고정형 적립금'은 장보기 중심의 플랫폼 가운데 유일하다. 구매 실적이 없어도 쓱배송을 사용하면 무조건 SSG머니를 적립해주는 형태다. 예를 들어, 쓱배송 상품 4만원어치를 주문하면 2800원이 적립된다. 10만원 구매 시 7000원, 20만원 구매 시 1만4000원을 돌려받는 셈이다. 월 최대 한도는 5만원이다.적립된 SSG머니는 쓱닷컴은 물론, 이마트·이마트24·스타벅스·신세계백화점 등 신세계그룹 쇼핑처에서 간편결제 서비스 SSG페이를 통해 현금처럼 사용할 수 있다.컬리와 네이버는 구매 실적을 기반해 차등형으로 적립금을 제공한다. 컬리는 월 30만원 이상 사용자부터 적립금이 제공된다. 월 30만~50만원 사용자들은 초과분의 3%가 적립된다. 40만원을 사용하면 3000원, 50만원이면 6000원이다. 월 50만~100만원의 적립금은 5%, 월 100만원 이상 사용자들은 초과분의 7%를 적립해준다. 월 한도는 최대 10만원이다.네이버는 월 0~20만원 구매 고객에 5% 적립을 제공하며, 20만~300만원 사용자에게는 추가 2%를 더 지원한다. 30만원을 사용하면 1만2000원이 적립된다.쿠팡은 적립 혜택이 없다. 과거에는 신규 고객을 유치하기 위해 캐시백 제도를 운영했지만 멤버십 개편 과정에서 관련 혜택을 없앴다.추가 혜택 부분에서도 SSG닷컴의 쓱세븐클럽 혜택이 많다. 쓱세븐클럽 회원은 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매 시 사용 가능한 7% 쿠폰 2장, 5% 쿠폰 2장을 매달 받게 된다. 명품, 패션, 뷰티, 리빙 등 다양한 상품군에 적용할 수 있다. 특히 신세계백화점몰 상품은 ‘무료 반품’ 혜택까지 누릴 수 있다.3월엔 국내 대표 OTT ‘티빙(TVING)’ 옵션형 모델이 도입돼 고객 선택권이 한층 확대된다. 부담 없는 추가 비용으로 차별화된 K-콘텐츠와 프로야구, 프로농구 등 생생한 스포츠 중계, 인기 방송 VOD까지 폭넓게 즐길 수 있게 된다. 고객은 매달 기본형과 옵션형 중 원하는 상품을 자유롭게 선택할 수 있다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com