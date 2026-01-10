쓱닷컴 멤버십, '혜자' 입소문…장보기 4개 멤버십 비교해보니

1월 말까지 신규 가입 고객 최대 2개월 무료 체험 혜택
구매 실적 없어도 7% 적립 제공해주는 '고정형 적립금' 제도
SSG머니, 쓱닷컴 외에도 신세계 계열사서 사용 가능
오는 3월부터 쓱세븐클럽 통해 OTT '티빙'도 이용할 수 있어
SSG닷컴은 1월 말까지 신규 가입 고객에게 최대 2개월 무료 체험 혜택을 제공하고, 종료 이후에는 3개월간 3000원을 캐시백 해준다. 3000원은 현금처럼 사용할 수 있는 적립금 형태다.
쓱세븐클럽의 쓱배송은 이마트 점포에서 상품을 검수·출고하는 구조로, 대형마트 품질과 전국 당일 배송을 동시에 구현한 것이 특징이다. 강원도부터 제주도까지 전국 100여 개 점포 등을 물류 거점으로 활용해 전국 대부분 지역에서 이용 가능하다.
기존 구독료 2900원도 컬리(1900원) 다음으로 저렴하다. 네이버는 월 4900원(연간 4만6800원), 쿠팡은 7890원이다. 특히, 가격이 가장 높은 쿠팡과 비교하면 약 3분의 1 수준이다.
여기에 오는 14일까지 할인 행사도 진행한다. 신선·가공식품과 일상용품 77가지를 멤버십 전용 특가에 판매한다. 해당 상품군에 적용 가능한 최대 20% 상품 할인 쿠폰도 지급한다.
고객 반응도 긍정적이다. SSG닷컴 장보기 주요 지표는 지난해 11월 말부터 오름세다. 12월 쓱배송 첫 주문 회원 수는 직전 달 대비 30% 증가했고, 전체 주문 건수도 15% 늘어났다. 쓱닷컴 측은 "원하는 날 받아볼 수 있는 쓱배송 편리함에 강력한 적립 혜택과 전용 프로모션을 더해 체감 만족도를 극대화할 것"이라고 설명했다. ◆ '무조건 7% 적립'은 쓱닷컴만 가능특히, 조건 없는 '고정형 적립금'은 장보기 중심의 플랫폼 가운데 유일하다. 구매 실적이 없어도 쓱배송을 사용하면 무조건 SSG머니를 적립해주는 형태다. 예를 들어, 쓱배송 상품 4만원어치를 주문하면 2800원이 적립된다. 10만원 구매 시 7000원, 20만원 구매 시 1만4000원을 돌려받는 셈이다. 월 최대 한도는 5만원이다.
적립된 SSG머니는 쓱닷컴은 물론, 이마트·이마트24·스타벅스·신세계백화점 등 신세계그룹 쇼핑처에서 간편결제 서비스 SSG페이를 통해 현금처럼 사용할 수 있다.
컬리와 네이버는 구매 실적을 기반해 차등형으로 적립금을 제공한다. 컬리는 월 30만원 이상 사용자부터 적립금이 제공된다. 월 30만~50만원 사용자들은 초과분의 3%가 적립된다. 40만원을 사용하면 3000원, 50만원이면 6000원이다. 월 50만~100만원의 적립금은 5%, 월 100만원 이상 사용자들은 초과분의 7%를 적립해준다. 월 한도는 최대 10만원이다.
네이버는 월 0~20만원 구매 고객에 5% 적립을 제공하며, 20만~300만원 사용자에게는 추가 2%를 더 지원한다. 30만원을 사용하면 1만2000원이 적립된다.
쿠팡은 적립 혜택이 없다. 과거에는 신규 고객을 유치하기 위해 캐시백 제도를 운영했지만 멤버십 개편 과정에서 관련 혜택을 없앴다. ◆ 백화점 연계·티빙 구독 혜택까지추가 혜택 부분에서도 SSG닷컴의 쓱세븐클럽 혜택이 많다. 쓱세븐클럽 회원은 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매 시 사용 가능한 7% 쿠폰 2장, 5% 쿠폰 2장을 매달 받게 된다. 명품, 패션, 뷰티, 리빙 등 다양한 상품군에 적용할 수 있다. 특히 신세계백화점몰 상품은 ‘무료 반품’ 혜택까지 누릴 수 있다.
3월엔 국내 대표 OTT ‘티빙(TVING)’ 옵션형 모델이 도입돼 고객 선택권이 한층 확대된다. 부담 없는 추가 비용으로 차별화된 K-콘텐츠와 프로야구, 프로농구 등 생생한 스포츠 중계, 인기 방송 VOD까지 폭넓게 즐길 수 있게 된다. 고객은 매달 기본형과 옵션형 중 원하는 상품을 자유롭게 선택할 수 있다.
최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지