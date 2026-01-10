김 총리, 'KBC 신년 특별대담'에 출연김민석 국무총리는 9일 "저도 이재명 대통령도 국민의힘 유승민 전 의원에게 총리직을 제안한 바가 없다"고 밝혔다.
김 총리는 이날 공개된 'KBC 신년 특별대담'에 출연해 "지난 대선 당시 제가 보수 인사를 접촉하거나 영입하는 일을 총괄했었다"며 이같이 밝혔다.
그는 "당시 유 전 의원도 대선에서 도와주시면 좋겠다(고 생각했다.) 주변에서도 그럴 가능성이 있다는 말씀을 들어서 실제로 전화와 문자를 드렸던 것은 사실"이라고 떠올렸다.
이어 "그런데 유 전 의원과 연락이 안 됐다"며 이 같은 상황을 당시 대선 후보였던 이 대통령에게 보고했다고 전했다.
그러면서 "대통령께서 그 직후에 유 전 의원에게 문자를 한 번 드린 것도 알고 있다"면서도 그러나 총리직 제안은 사실이 아니라고 거듭 강조했다.
앞서 유 전 의원은 지난 대선 과정에서 이 대통령 측으로부터 총리직 제안을 받았으나 거절했다고 밝힌 바 있다.
김 총리는 이 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 발탁에 대해선 "지난 대선 때부터 이 대통령은 더불어민주당이 개혁의 기조 위에 중도·보수·통합의 가치를 함께 지니고 있다고 말씀하지 않았나"라고 되물었다.
이어 "대선 뒤 국정의 책임을 맡고 난 후 이 대통령은 국민 전체를 통합해야 한다는 사명을 분명히 인식하고 계신다"며 이런 요인들이 인선의 배경이 됐다고 설명했다.
김 총리는 광주·전남 통합 추진에 대해선 "원칙적으로는 시도민이 동의하신다면 가능할 수도 있다고 본다"며 "(시도민이) 방향을 결의한다면 그에 걸맞은 최대한의 지원을 할 생각"이라고 밝혔다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
