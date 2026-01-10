현행 대통령제 개헌 '필요하다' 49%, '필요하지 않다' 37%

대통령실사진기자단

5년 단임제인 현행 대통령제의 개헌이 필요하다는 의견이 49%라는 여론조사 결과가 나왔다.한국갤럽이 6일~8일 전국 유권자 1,000명에게 현행 대통령제를 바꾸는 개헌이 필요한지 물은 결과, '필요하다'는 의견이 49%, '필요하지 않다' 37%로 나타났다. 15%는 의견을 유보했다.지난해 3월 동일한 조사에서는 필요하다 54%, 불필요 30%였다.정치적 성향별 견해차도 두드러지지 않았으나 지금은 보수층 중론이 불필요하다는 쪽으로 바뀌었다.이재명 정부는 개헌을 국정과제 1호로 꼽았고, 우원식 국회의장은 최근 지방선거 때 개헌을 위한 국민투표를 함께 하자고 제안한 바 있다.대통령제 임기와 관련해 53%가 4년씩 두 번까지 할 수 있는 '4년 중임제'를 선호했다. 이어 42%는 현행제도인 '5년 단임제'를 선택, 5%는 의견을 유보했다.대통령 권한에 관해서는 '현행 수준 유지' 51%, '현행보다 축소' 27%, '현행보다 확대' 13%로 나타났다. 9%는 의견을 유보했다.한국갤럽은 "대통령제 개헌 필요 여부나 선호 임기에 따른 견해차는 크지 않다"며 "현 대통령 직무 긍정 평가자, 여당 지지층에서도 현행 수준 유지가 약 60%를 차지한다"고 했다.한편 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출했으며, 응답방식은 전화조사원 인터뷰(CATI)로 진행됐다. 표본오차 ±3.1%포인트, 신뢰수준 95%다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com