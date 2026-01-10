김경 서울시의원 페이스북 갈무리

2022년 지방선거 당시 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 텔레그램에서 탈퇴한 뒤 재가입한 정황이 포착됐다.10일 연합뉴스 취재를 종합하면 김 시의원은 이날 오전 5시 17분께 텔레그램을 탈퇴한 뒤 재가입한 것으로 텔레그램에 표시됐다. 기존 대화방에는 '탈퇴한 계정'이라는 문구가 남고, 신규 가입 메시지가 뜬 것이다.김 시의원은 지난 7일 밤에도 텔레그램을 탈퇴한 뒤 재가입했다. 그가 이전까지 텔레그램을 사용하고 있던 것으로 알려져 계정 탈퇴로 기존 대화 내역 삭제를 꾀했다는 우려가 제기됐다.당시 카카오톡에서도 김 시의원이 '새 친구' 목록에 등장했다. 새로 친구 추가를 하거나, 이용자가 카카오톡에서 탈퇴 후 재가입 시 연락처를 이미 아는 사람에게 안내되는 알림이다.김 시의원이 해외에 체류하면서 메신저를 탈퇴했다가 재가입하는 일이 반복되며 메신저상 대화나 통화 기록 등 사건 관련 증거가 인멸됐을 수 있다는 우려가 제기된다.공천헌금 의혹의 핵심 인물인 김 시의원은 경찰 고발 이틀 뒤인 지난달 31일 '자녀를 보러 간다'며 미국으로 떠나면서 '도피성 출국' 논란이 일었다. 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 IT·가전 전시회 CES 행사장에 간 모습이 포착돼 큰 공분을 샀다.김 시의원은 12일 새벽 인천공항을 통해 귀국할 예정이다.한편, 김 시의원은 경찰에 강 의원에 1억원을 건넸다가 다시 돌려 받았다는 내용의 자술서를 제출했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com