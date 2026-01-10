10일 오후 3시14분쯤 경북 의성군 의성읍 비봉리 산에서 대형 산불이 발생했다. (연합뉴스)
경북 의성서 대형 산불···소방당국 "헬기 13대 동원"

강홍민 기자 khm@hankyung.com