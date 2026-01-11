SK하이닉스가-세계최초로-출시한-2세대-10나노급1ynm-DDR5-D램_1 사진=한경DB

전 세계 주요 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 투자 증가로 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 주식이 각광을 받고 있는 가운데 이와는 반대로 D램과 낸드 값이 폭등하면서 스마트폰과 노트북 등 IT 기기 가격 인상 우려 역시 커지고 있다.11일 반도체 업계에 따르면 최근 AI 서버에 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하면서 개인용 기기에 쓰이는 저가형 D램 생산은 뒷 순위로 밀리고 있다.시장조사업체 옴디아는 모바일 D램(LPDDR) 제품 가격이 지난해 초 대비 70% 이상 상승했고 스마트폰용 낸드플래시 가격도 약 100% 급등한 것으로 진단했다.트렌드포스 역시 “스마트폰 제조 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 과거 10∼15% 수준에서 최근 20%를 넘어섰다”고 설명했다.이 같은 제조원가 비용 부담은 제조사 실적에 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 가격 인상도 불가피할 전망이다.당장 다음 달 출시될 갤럭시 S26 시리즈의 출고가 인상 가능성이 거론된다. 업계에서는 소비자 저항을 고려할 때 일반형은 10만원 안팎, 울트라 모델은 15만원 내외에서 인상 폭을 결정할 것으로 관측하고 있다.경쟁사 상황 역시 비슷하다. 애플은 지난해 아이폰 17 프로 모델 가격을 인상했고 샤오미와 비보 등 중국 업체들도 가격 인상에 나섰거나 검토 중이다.스마트폰 외 개인용 IT기기의 대부분을 차지하는 노트북과 태블릿 가격도 출렁이고 있다.델은 최근 비즈니스용 노트북 가격을 최대 30% 인상했고 에이수스도 가격 조정에 나섰다.국내 시장에서는 LG전자가 노트북 그램 16인치 모델 가격을 전년 대비 소폭 인상했으며 삼성전자도 노트북 가격 인상이 불가피해 보인다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com