주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료제 메틸페니데이트가 ‘공부 잘하게 해주는 약’으로 잘못 알려지면서 약 처방이 10대 이하에서 급증하고 있다. 지난해 1∼9월에만 이 약을 처방받은 10대 이하 환자 수가 이미 2024년 한 해 전체 처방 규모를 넘어선 것으로 나타났다.11일 식품의약품안전처가 공개한 ‘의료용 마약류 월간 동향’에 따르면, 지난해 1∼9월 메틸페니데이트를 처방받은 10대 이하 남성 환자는 11만3263명으로 집계됐다. 이는 2024년 전체 기간 동안 처방받은 남성 환자 수(10만7267명)보다 약 6% 많은 수준이다.같은 기간 10대 이하 여성 환자 역시 4만9209명으로, 2024년 연간 처방 환자 수(4만5764명)를 이미 넘어섰다.증가 속도는 과거와 비교할수록 더 뚜렷하다. 2023년 한 해 동안 메틸페니데이트를 처방받은 10대 이하 환자는 남성 9만851명, 여성 3만4888명에 그쳤다. 2021년 이후로는 10대 이하 처방 환자 수가 매년 증가세를 이어가고 있다.메틸페니데이트는 중추신경계를 자극해 각성을 높이는 의료용 마약류로, ADHD 치료를 목적으로 의사의 처방 아래 사용돼야 하는 전문의약품이다. 그러나 몇 년 사이 수험생과 학부모를 중심으로 ‘집중력을 높여주는 약’, ‘공부 잘하게 해주는 약’으로 인식되면서 오남용 우려가 커지고 있다.국민건강보험공단이 2007∼2024년 처방 건수와 실사용 인원을 분석한 결과, 연령대별로는 10대, 소득 수준별로는 소득 5분위(고소득층)에서 처방이 가장 많았다. 이른바 교육열이 높은 지역으로 알려진 강남·서초·분당 등에서도 처방이 집중되는 경향이 확인됐다.전문가들은 청소년의 메틸페니데이트 오남용에 특히 주의가 필요하다고 지적한다. 이 약은 잘못 사용할 경우 두통·불면증뿐 아니라 환각·망상, 극단적 선택 시도 등 심각한 부작용으로 이어질 수 있다.식약처는 그동안 대학수학능력시험 전후로 메틸페니데이트의 불법 광고·판매 단속을 강화하고, 오남용 우려가 있는 의료기관에 대한 집중 모니터링을 실시해왔다. 올해 역시 인공지능(AI) 등을 활용해 의료용 마약류 오남용 관리와 단속을 한층 강화할 방침이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com