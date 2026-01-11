사진=연합뉴스

더불어민주당은 최고위원 보궐선거에서 강득구·이성윤·문정복 의원이 최종 선출됐다고 11일 밝혔다. 이날 선출된 최고위원들의 잔여 임기는 올해 8월까지다.민주당 발표에 따르면 중앙위원과 권리당원 선거인단을 포함한 총득표율은 강득구 30.74%, 이성윤 24.72%, 문정복 23.95%, 이건태 20.59% 를 기록했다.이날 친청 후보들은 정청래 대표의 핵심 공약인 ‘1인 1표제’를 언급했고 친명 후보들은 당정청 관계를 강조했다.친명계 강득구 후보는 “이재명 대통령이 국정을 안정적으로 운영할 수 있도록 당정청이 한치의 엇박자 없이 일사불란하게 움직여야 한다”고 전했다.친청계 이성윤 후보는 이 대통령, 정 대표와 ‘원팀 민주당’으로 똘똘 뭉쳐 지방선거에서의 승리를 강조했으며 문정복 후보는 정 대표를 중심으로 1인 1표제를 통해 당원주권시대를 완성하겠다고 말했다.이건태 후보는 “이 대통령과 민주당이 똘똘 뭉쳐 내란을 완전히 청산하고 새로운 대한민국을 건설해야 한다”고 말했다.이날 최고위원 투표는 온라인·ARS 방식으로 오후 4시까지 진행됐다. 중앙위원 50%와 권리당원 50%를 합산하는 방식으로 유권자 1명이 후보자 2명을 지명하는 ‘2인 연기명’ 방식이 적용됐다.한편 이건태 의원은 최저 득표로 탈락했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com