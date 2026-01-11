뉴스1

지난해 말 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태로 국내 이커머스 시장이 격변기를 맞이한 가운데, 지난달 쿠팡 앱 설치가 연중 최대치를 기록했다.11일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난해 12월 쿠팡 앱 설치 수는 52만6834건으로 집계됐다.이는 작년 월간 기준 연중 최대 수치이자 같은해 11월(40만585건)과 비교해 12만 건 이상 증가한 수치다.월간 설치 건수가 50만을 넘어선 것은 2024년 3월(52만1천697건) 이후 1년 9개월만이다.지난해 11월 말 대규모 정보 유출 사태가 불거지며 쿠팡 이용자 이탈이 예상된 것과 달리 견고한 사용자 기반이 확인된 게 아니냐는 분석이 나온다.업계에서는 연말 할인 성수기 이후의 계절적 요인과 함께 집중 마케팅, 배송 지연, 품질 논란 등이 맞물리며 일부 고객이 쿠팡을 포함해 여러 앱으로 갈아타는 조정 흐름이 나타난 것으로 보고 있다.새벽 배송에 기반한 기존 쿠팡 의존도와 멤버십 토대의 '락인'(Lock In) 효과 역시 신규 앱 설치에 영향을 미쳤다는 분석도 나온다.반면 알리익스프레스 및 테무 등 지난달 중국계 주요 이커머스 업체 앱 설치 건수는 모두 하락했다.알리익스프레스는 전달 대비 13만건 가량 줄어든 30만4669건을 기록했고, 테무 설치 수는 약 9만7천건 감소한 73만252건으로 집계됐다. 쉬인 역시 전달과 비교해 7만8천건 축소된 14만7천574건에 그쳤다.쿠팡 사태를 계기로 온라인 플랫폼 전반에 대한 신뢰·보안 우려가 확산한 데다 유출된 개인정보가 중국으로 흘러 들어갔을 가능성이 제기되면서 C커머스에 대한 경계심이 설치 감소로 이어진 것으로 분석된다.이런 가운데 쿠팡의 대항마로 꼽히는 주요 토종 이커머스는 반사이익을 누렸다.네이버플러스 스토어는 전달 대비 18만5천건 늘어난 78만8119건을 기록했고, 지마켓은 5만6천건 가량 증가한 18만2579건의 앱이 설치됐다.업계에서는 쿠팡 사태를 계기로 국내 경쟁 이커머스 업체들이 새벽 배송, 신속 배달, 각종 할인, 제휴 사업 등을 통해 여러 전략적 혜택을 제공하고 집중 마케팅을 펼치면서 현재 국내 이커머스 시장이 지각 변동을 겪고 있다는 분석이 나온다.강홍민 기자 khm@hankyung.com