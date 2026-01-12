서울 종로구 SK서린빌딩. 사진=임형택 한국경제신문 기자

SK그룹이 올해 첫 토요 사장단 회의를 열고 주요 현안으로 중국 사업 재점검과 상생협력을 논의했다.글로벌 경제환경이 급변하는 가운데 올해도 '선택과 집중'에 입각한 그룹차원의 리밸런싱을 지속하고 인공지능(AI)과 결합한 생산성 혁신에 주력할 계획이다.12일 업계에 따르면 SK그룹은 지난 10일 경기 성남시 판교 SK가스 사옥에서 SK수펙스추구협의회 차원에서 '전략글로벌위원회'를 열었다.이날 회의에는 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장)을 비롯해 서진우 중국총괄 부사장, 장용호 SK이노베이션 총괄사장, 유영상 SK수펙스추구협의회 AI위원장 등이 참석했다.참석자들은 미중 갈등, 한중 정상회담으로 인한 한중관계 개선 등 글로벌 환경 변화 속에서 중국 사업 전략을 재점검한 것으로 전해진다.앞서 SK그룹은 SK차이나 신임 사장으로 박성택 전 산업통상자원부(현 산업통상부) 1차관을 영입했다. 리스크 대응 차원의 인사로 해석된다.SK그룹은 SK하이닉스가 우시와 다롄에 D램과 낸드플래시 공장을 운영하는 등 중국에서 반도체를 중심으로 사업을 운영하고 있다.최 의장은 "최근 SK하이닉스가 잘 되면서 사회적 책임 차원에서 동반 성장해야 한다고 생각한다"며 상생협력 강화에 대한 의지를 드러낸 것으로 알려졌다.AI 기술을 접목한 생산성 혁신과 그룹 차원의 사업 리밸런싱(재조정) 방안도 주요 안건으로 다뤄졌다.SK수펙스추구협의회 '전략글로벌위원회'는 기존에 월 1회 평일 진행하다 2024년 최 의장의 주도로 격주 토요일마다 열리고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com