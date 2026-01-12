김병주 MBK파트너스 회장이 2025년 10월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정거래위원회 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 의원들의 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 김광일 홈플러스 대표이사. 사진=임형택 한국경제신문 기자

고려아연과 1년 넘게 경영권 분쟁을 벌여온 사모펀드 MBK파트너스가 핵심 경영진의 구속 위기라는 대형 악재를 만났다.업계에서는 미국 정부를 우군으로 끌어들인 최윤범 고려아연 회장 측이 경영권 분쟁 국면에서 더욱 유리한 고지에 설 것으로 관측하고 있다.12일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 오는 13일 MBK의 김병주 회장과 김광일 부회장 겸 홈플러스 대표이사 등 핵심 임원 4명에 대해 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행한다.이들은 홈플러스의 신용등급 하락을 예상하고도 대규모 전자단기사채(ABSTB)를 발행하고 이후 기습적으로 기업회생을 신청해 투자자에게 손실을 끼친 혐의 등을 받는다.MBK 핵심 경영진의 사법 리스크가 커지면서 MBK가 투자한 국내 기업들에도 영향이 불가피하다는 관측이 나온다.특히 MBK가 영풍과 함께 적대적 인수합병을 추진 중인 고려아연의 경영권 분쟁에도 변수로 작용할 가능성이 제기된다.MBK의 고려아연 투자 펀드에는 북미 연기금이 출자한 것으로 알려져 있어, 경영진 구속 여부가 해외 기관투자자의 의결권 행사에 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.반면 최윤범 고려아연 회장 측은 미국 정부와의 합작법인을 통해 우호 지분을 확보하며 방어벽을 높였다.고려아연은 미국 테네시주에 74억3200만달러(약 10조9000억원)를 투자해 비철금속 제련소를 짓기로 하고, 미국 정부와의 합작법인(크루서블 JV)에 지분 10%를 넘겼다.이 10%의 지분은 오는 3월 정기 주주총회에서 최 회장의 강력한 우군 역할을 할 것으로 예상된다.정원 19명인 고려아연 이사회는 가처분으로 직무 정지된 4명의 이사를 제외하고 최 회장 측 11명, MBK·영풍 측 4명으로 구성돼 있다. 이중 이번 정기 주총에서 임기가 만료되는 이사는 총 6명이다.업계에서는 최 회장 측의 우호 지분 확보와 MBK의 사법 리스크가 맞물리면서 이번 주총에서 이사진이 재편되더라도 MBK·영풍 측의 기대만큼 이사 수 격차가 좁혀지지 않을 가능성이 클 것으로 보고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com