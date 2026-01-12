서울 시내에 설치된 4대 은행 현금자동입출금기(ATM) 2025.11.23 사진=연합뉴스

국내 가계대출 차주의 1인당 평균 대출 잔액이 9700만원을 넘어서며 사상 최고치를 기록했다.차주 수는 오히려 줄었지만 개인이 떠안은 빚의 무게는 더 커진 것이다. 가계 부채의 구조적 위험이 점점 뚜렷해지고 있다는 지적이 나온다.12일 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 자료에 따르면 지난해 3분기 말 기준 가계대출 차주의 1인당 평균 대출 잔액은 9721만원으로 집계됐다.이는 관련 통계가 작성된 지난 2012년 이후 가장 높은 수준이다.1인당 대출 잔액은 2023년 2분기 말 이후 9분기 연속세를 이어갔다.전체 차주 수는 감소 흐름을 보이고 있다. 지난해 3분기 말 기준 차주 수는 1968만명으로 2020년 4분기말 이후 가장 적은 수준이다.그러나 전체 가계대출 잔액은 지난해 3분기말 1913조원으로 6분기 연속 증가하며 사상 최대치를 경신했다.연령대별로 보면 부담은 특히 40대에 집중됐다. 40대의 1인당 평균 은행 대출 잔액은 1억1467만원으로 처음 으로 1억원을 넘어섰다. 50대와 30대 이하도 각각 역대 최고치를 기록했다.박성훈 의원은 “가계부채 부담이 소비 위축과 자영업 매출 부진 등 체감 경기 악화로 전이되는 양상”이라며 “단기적인 대출 규제나 땜질식 처방이 아니라 금융 구조를 개선하고 부채 위험을 체계적으로 관리하는 대응 전략”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com