[강홍민의 끝까지 간다]

라식·라섹 정보 커뮤니티 ‘라준사(라식을 준비하는 사람들’, 병원에 수술·진료 허위 후기 작성 제안

35원부터 250만원까지 병원 등급별 제휴 제안·

제휴 안하는 병원, 카페 게시글 삭제 및 강퇴하기도

정혜욱 대한안과의사회장 “최근에 인지···대응방안 모색 중”

네이버 카페 이미지 캡처화면

“이 병원 잘해요”···병원이 작성하면 35만원, 대신 써주면 150만원

라준사 카페 운영지기와 제보자가 나눈 카톡 대화 캡처화면.

“이 병원 어때요?” 게시글이 영업 시작···병원에 전화 걸어 제휴 제의

국내 최대 라식·라섹 정보 공유 커뮤니티로 꼽히는 네이버 카페에서 안과 전문 병원을 상대로 허위 수술 및 진료 후기 제안 등으로 부당한 금전 요구를 한 것으로 드러났다. 해당 카페는 병원을 상대로 강제 입점을 유도하거나 게시글 삭제를 명목으로 수천만 원의 비용을 챙겼다는 의혹이 일고 있다.업계 관계자라고 밝힌 제보자 ㄱ씨는 네이버 카페 ‘라준사(라식을 준비하는 사람들)’ 운영진이 카페 게시글에 특정 병원명이 언급되거나 또는 질문·후기가 게시되면 해당 병원에 연락해 유료 제휴를 요구한다고 주장했다.운영진의 제안에 응하지 않을 경우, 병원명이 언급된 게시글을 지속적으로 삭제하거나 노출을 제한했다고 제보자는 설명했다.라준사 운영진이 병원 측에 제안한 내용을 살펴보면, 카페 내 언급도와 관리 여부에 따라 비용이 달랐다. △병원 언급 빈도가 낮은 경우 월 35만원, △병원 언급 빈도가 높은 경우 월 70만원 선이었다. 여기에 카페 게시글 중 부정적인 내용을 삭제할 경우 월 120만원으로 책정했다.프리미엄 제휴 서비스도 존재했다.카페 제휴를 조건으로 △게시글 무제한 등록 허용 △병원 관련 게시글 월 30건 제공(수술후기 포함) △라준사 자체 후기 마케팅 △악성 글 관리 등의 서비스로 월 150만원을 제안했다. 여기에 월 60건의 게시글을 추가할 경우 바이럴 비용 명목으로 250만원을 제안했다.제보자가 제공한 카페 운영지기와 나눈 카톡 대화를 살펴보면 ‘입점 문의’를 묻는 질문에 ‘프리미엄 제휴 시 제휴 제공혜택’을 안내했다.이어 카페 운영진은 “내용 참고 하시고 진행 원하시면 말씀 부탁한다”면서 “ㅇㅇ안과 제휴 연장 시기”라고 했다.이어 제보자는 “만약 제휴 체결하지 않은 상태에서 라준사 카페에 ㅇㅇ안과 관련 후기라던지 병원 소개 게시글이 업로드 되면 삭제 처리 되느냐”고 물었고, 운영진은 “제휴는 바이럴과 상관없이 되어야 한다”고 했다.그러면서 제휴 병원이 아닌 경우 병원명 또는 병원 초성이 카페 내 언급될 경우 광고로 간주되어 삭제 및 강퇴가 된다고 덧붙였다.이어 운영진은 카페 제휴 상황에 대해 설명했다.운영진은 “병원명이 별로 없는 것 같지만 전국 65개 안과가 계속 제휴가 이뤄지고 있다”면서 “병원명/초성 제휴는 서울기준 70만원, 지방 35만원으로 아주 저렴해 지방의 경우 1년 일시불로 결제하는 곳도 많다”고 주장했다.그러면서 운영진은 “이해가 안 된다면 전화 주셔도 괜찮다”면서 “기본제휴는 초성이나 병원명을 사용할 수 있는 권한을 드리는 것”이라고 설명했다.이어 병원에서 직접 게시글을 작성해 올리는 제휴는 35만원, 라준사 측이 작성해 업로드 하는 비용은 150만원이라고 안내했다.라준사의 영업 마중물은 병원 문의 게시글이었다. 라식·라섹 수술을 계획하는 예비 환자들이 소위 수술을 잘하는 병원들을 찾기 위해 카페에 문의 글을 작성하면 운영진은 해당 병원에 전화를 걸어 제휴를 제안하는 식이었다.카페 제휴 상담은 주로 카톡이나 전화로 이뤄졌다. 라준사 운영진은 해당 병원에 전화해 카페에 문의 글이 많이 올라오고 있으니 제휴를 맺자고 제안했다. 제휴를 맺지 않으면 해당 글을 모두 삭제할 것이라는 엄포도 빼놓지 않았다.한 안과병원 관계자는 “병원 대표번호로 전화가 와 게시글을 지우지 않을 테니 월 30만원을 달라는 연락을 받았다”고 밝혔다. 또 다른 관계자는 “(라준사)이곳이 최근에 법인을 만든 것 같다”면서 “세금계산서를 발행해 줄 수 있다면서 기존 가격보다 올렸다”고도 주장했다.제보자는 라준사가 불법적으로 회원 계정을 대량 유입해 병원들의 허위 리뷰를 게재했다고 주장했다.ㄱ씨는 “작년 11월 1일부터 15일까지 보름 간 신규 가입 회원수가 5,798명에 달한다”며 “단기간에 대량으로 가입한 회원의 대다수는 불법 취득된 비실명 계정일 가능성이 높다”고 주장했다. 비실명 계정으로 허위 병원 리뷰를 대량으로 게시해 돈을 내고 제휴한 병원을 홍보해준다는 것이다.이어 ㄱ씨는 “대형 커뮤니티가 그 영향력과 인지도를 악용해 불공정 경쟁행위를 수년 간 지속하고 있다”며 “안과병원 등 의료시장의 질서를 심각하게 저해하고 있다”고 주장했다.이 같은 행위는 의료법 제 56조 의료광고의 금지 등의 법률에 관한 불법으로 지정돼 있다. 구체적으로는 △환자에 관한 치료경험담 등 소비자로 하여금 치료 효과를 오인하게 할 우려가 있는 내용의 광고 △거짓된 내용을 표시하는 광고 등에 해당한다.네이버 측은 “네이버 카페는 이용약관 및 운영정책을 통해 금지되는 게시글, 카페 유형을 명시하고 있으며, 이를 위반하는 활동들에 대해서는 모니터링 및 신고 등을 기반으로 이용 제한 조치 중”이라고 밝혔다.이어 “가령, 비정상적인 대량의 홍보 게시글 등록 등 운영정책에 따라 스팸성 홍보활동으로 판단해 제재하고 있다”며 “또 현행 법률을 위반하는 행위라는 점이 수사기관 등을 통해 확인되면 프로세스에 따라 이용제한 등의 조치를 하고 있다”고 덧붙였다.정혜욱 대한안과의사회 회장은 “최근에 이 사안에 대해 인지했다”며 “안과의사회 차원에서도 심각하게 바라보고 있고, 향후 대응방안을 모색 중”이라고 밝혔다.한편, 2006년 1월 개설된 ‘라준사’ 네이버 카페는 현재 28만 여명의 회원을 보유하고 있으며, 현재 2129만명(2026년 1월 기준)이 방문한 대형 커뮤니티다. 게시글은 50만 개 가량 등록됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com