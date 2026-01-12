사진=연합뉴스 제공

추미애 국회 법사위원장이 윤석열 전 대통령의 사형 구형과 2차 특검을 주장했다.12일 추 위원장의 SNS에 따르면 그는 “변경된 공소장으로 본 내란 우두머리는 사형 구형이 마땅하다”며 “노상원, 여인형은 제대로 수사되지 않았다”고 지적했다.그는 “내란우두머리 윤석열은 계엄 당일 밤 11시 33분부터 12시 36분 사이에 4회나 수방사령관 이진우에게 상황을 물어보고 국회 진입을 재촉하는 전화를 한다”며 “문 부수고 총을 쏴서라도 들어가 끌어내라 라고 거듭 지시했다”고 밝혔다.이어 “서울시내에 있는 국회에는 계엄 선포 전 급선무가 군병력의 선투입보다 국정원과 국수본, 군사경찰의 지원을 받는 여인형이 주도하는 반국가세력 합동체포조로 하여금 국회의장, 여야 대표 등을 먼저 체포 구금해 버리면 국회의 계엄 해제가 어렵다고 판단한 것으로 보인다” 고 추정했다.특히 “윤석열은 자신을 말려서 병력을 미리 움직이지 않아 국회 진압에 실패했다는 원망을 한 사실은 잊은 채 이제와서 계엄한다고 할 때 국무위원들이 아무도 반대하지 않은 점을 원망하고 있는 것”이라며 “헌법 제1조 대한민국은 민주공화국임을 부정하고 대한 민국의 모든 권력이 국민으로부터 나온다는 원리를 찬탈하려고 한 내란 우두머리 윤석열은 사형 구형이 마땅하다”고 강조했다.추 위원장은 “12월 3일 부대 출동시킨 두 사령관보다 윤석열과 함께 내란을 설계하고 체포조를 편성해 민주주의를 매장시키고 반국가세력 몰이를 해 민주주의의 싹을 제초제 뿌리듯 영구히 제거하려 했으며 외환을 불러와 오천만의 생명을 위험에 빠뜨리려 한 노상원, 여인형에 대한 수사가 너무나 표피적”이라며 “그래서 노상원 여인형은 법정에서 말짓기 놀이하듯 재판을 가지고 노는 것”이라고 말했다.이어 “2차 특검에서는 노상원과 윤석열의 공모 내용부터 제대로 밝혀져야 한다”고 목소리를 높였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com