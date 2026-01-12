12일 추 위원장의 SNS에 따르면 그는 “변경된 공소장으로 본 내란 우두머리는 사형 구형이 마땅하다”며 “노상원, 여인형은 제대로 수사되지 않았다”고 지적했다.
그는 “내란우두머리 윤석열은 계엄 당일 밤 11시 33분부터 12시 36분 사이에 4회나 수방사령관 이진우에게 상황을 물어보고 국회 진입을 재촉하는 전화를 한다”며 “문 부수고 총을 쏴서라도 들어가 끌어내라 라고 거듭 지시했다”고 밝혔다.
이어 “서울시내에 있는 국회에는 계엄 선포 전 급선무가 군병력의 선투입보다 국정원과 국수본, 군사경찰의 지원을 받는 여인형이 주도하는 반국가세력 합동체포조로 하여금 국회의장, 여야 대표 등을 먼저 체포 구금해 버리면 국회의 계엄 해제가 어렵다고 판단한 것으로 보인다” 고 추정했다.
특히 “윤석열은 자신을 말려서 병력을 미리 움직이지 않아 국회 진압에 실패했다는 원망을 한 사실은 잊은 채 이제와서 계엄한다고 할 때 국무위원들이 아무도 반대하지 않은 점을 원망하고 있는 것”이라며 “헌법 제1조 대한민국은 민주공화국임을 부정하고 대한 민국의 모든 권력이 국민으로부터 나온다는 원리를 찬탈하려고 한 내란 우두머리 윤석열은 사형 구형이 마땅하다”고 강조했다.
추 위원장은 “12월 3일 부대 출동시킨 두 사령관보다 윤석열과 함께 내란을 설계하고 체포조를 편성해 민주주의를 매장시키고 반국가세력 몰이를 해 민주주의의 싹을 제초제 뿌리듯 영구히 제거하려 했으며 외환을 불러와 오천만의 생명을 위험에 빠뜨리려 한 노상원, 여인형에 대한 수사가 너무나 표피적”이라며 “그래서 노상원 여인형은 법정에서 말짓기 놀이하듯 재판을 가지고 노는 것”이라고 말했다.
이어 “2차 특검에서는 노상원과 윤석열의 공모 내용부터 제대로 밝혀져야 한다”고 목소리를 높였다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
