주병기 공정거래위원장이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 금융위원회·공정거래위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.19 사진=한경 김범준 기자

쿠팡의 개인정보 유출 사태에 대해 주병기 공정거래위원회 위원장이 영업정지를 “검토중”이라고 밝혔다.12일 주 위원장은 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회와의 민관합동 조사 진행 상황을 언급하며 정보 유출로 인한 피해 구제를 판단해 시정 명령을 내릴 것이라고 전했다.만약 명령이 이행되지 않거나 소비자 피해 구제가 되지 않는다면 영업정지 처분도 고려할 수 있다고 덧붙였다.또한 주 위원장은 쿠팡이 최저가 판매로 발생한 손해를 납품업체에 전가하는 행위가 불공정하다고 지적하고 관련 심의 결과를 곧 발표할 것이라고 밝혔다.이어 와우 멤버심 할인 혜택을 속여 광고한 혐의, 배달앱 업체에 최혜 대우를 강요한 혐의 등도 조사 중이라고 덧붙였다.쿠팡 회원 탈퇴 절차에 대한 불편함을 제기하는 논란도 조사를 마무리할 예정이라며 쿠팡의 동일인 지정 문제도 면밀히 검토중이라고 설명했다.김범석 의장과 그 일가가 경영에 참여하는지 여부를 점검해 경영 참여가 드러날 경우 김의장을 쿠팡의 동일인으로 지정할 가능성도 제기됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com