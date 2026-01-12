헤드헌팅으로 인재를 채용했지만 조기 퇴사하면 처음부터 다시 비용을 내야 하는 구조가 기업들의 고질적 고민이다.
통상 헤드헌팅 수수료는 채용 인재 연봉의 20~25%다. 연봉 6000만원의 인재를 뽑으면 1200만~1500만원을 낸다. 문제는 이 인재가 적응 못하고 조기 퇴사하면 다시 같은 비용을 내야 한다는 점이다.
세컨랩 EOR은 이 구조를 뒤집었다. 특정 포지션에 1회 수수료를 내면, 1년 동안 그 포지션에 대해 무제한으로 인재를 추천받는다. 채용한 인재가 퇴사해도 추가 비용 없이 계속 새로운 후보자를 소개받을 수 있다.
조강민 위크루트 대표는 “기업 입장에서는 ‘채용 보험’을 드는 셈”이라며 “1년간 해당 인재와 일을 하면서 정말 맞는 사람인지도 검증할 수 있어, 채용 실패 부담이 사라진다”고 설명했다.
해당 서비스는 채용에서 끝나지 않는다. 입사 후 1년간 정기 코칭, 조직문화 적응 지원, 이탈 징후 모니터링을 제공해 인재가 조직에 안착하도록 돕는다.
여기에 EOR(Employer of Record) 모델도 결합됐다. 위크루트가 법적 고용주가 되어 4대보험, 급여 지급, 퇴직금 등 인사 행정을 대행한다. 기업은 업무 관리만 하면 되고, 노무 리스크는 위크루트가 진다.
글로벌 인재 활용도 가능하다. 해외 전문인력 채용 시 비자, 현지 법규 검토 등을 위크루트가 처리해 간편하게 처리할 수 있다.
한 HR 컨설턴트는 “프로젝트 중심 조직과 원격근무가 늘면서 ‘필요할 때 필요한 만큼’ 인재를 쓰려는 수요가 급증하고 있다”며 “구독형 헤드헌팅 모델이 인재 시장의 새 표준이 될 것”이라고 내다봤다.
위크루트 조강민 대표는 “기업에는 유연한 고용 구조를, 인재에게는 안정적 근무 환경을 동시에 제공하는 게 목표로, 세컨랩 EOR이 채용 시장의 새로운 기준이 되도록 하겠다”고 밝혔다.
