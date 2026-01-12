서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습/2025.3.14. 사진=한경 김범준 기자

국민연금의 주식 평가액이 지난해 4분기 급증한 것으로 나타났다.12일 금융정보업체 에프앤가이드 등에 따르면 국민연금이 보유한 공시 대상 상장사의 주식 평가액은 266조 1386억원으로 집계됐다.이는 직전 분기인 3분기 말 196조 4442억원에서 69조 6944억원이 증가한 수치로 증가율은 35.48%에 달한다.주식 평가액 급증의 주요 원인으로는 반도체 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이 꼽힌다.삼성전자는 지난해 4분기 영업이익 20조원(잠정치)을 기록하며 실적 성장을 이뤄 주가는 63.95% 상승했다.SK하이닉스 역시 주가가 106.11% 상승했다. 이 두 종목은 국민연금 주식 평가 증가분의 67.85%를 차지했다.삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 상위 3∼5위 종목으로는 SK스퀘어, 현대차, 삼성에피스홀딩스가 포함됐다.반면 한화에어로스페이스는 주식평가액 7.92%하락하면서 가장 큰 감소를 기록했으며 삼양식품(2677억원), NAVER(2342억원), 크래프톤(2059억원) 등이 뒤를 이었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com