뉴스1

지난해 케이-푸드 플러스(K-푸드+)가 역대 최대 실적을 기록했다. 케이-푸드 플러스 수출액은 농식품과 농산업을 포함한 수출액을 뜻한다.농림축산식품부는 12일 2025년 케이-푸드 플러스 수출액이 136.2억 달러라고 밝혔다. 전년 대비 5.1% 증가했다. 농식품 분야는 104억 1000만 달러, 농산업 분야는 32억 2000만 달러다. 두 분야 모두 집계 이래 최대 실적이다.농식품 수출액은 전년보다 4.3% 증가해 104억 1천만 달러다. 사상 처음으로 100억 달러를 넘겼다. 농식품 수출은 2015년 이후 10년 연속으로 증가세다.품목별로 보면 라면이 전년 대비 21.9% 올라 15억 2000만 달러의 실적을 기록했다. 단일 품목 가운데 수출액이 15억 달러를 넘어선 것은 라면이 처음이다. 그 외 11개 품목도 역대 최고 실적을 기록했다. 글로벌 수요 증가에 발맞추어 생산을 확대하고 안정적인 공급망을 구축한 것이 주요 요인으로 분석된다.라면, 소스류, 아이스크림 등 가공식품과 포도, 딸기 등 신선식품 모두 역대 최대 수출액이다. K-매운맛이 전 세계적으로 인기다. 중국은 판매 채널이 확대되며 소스류 수출액이 증가했다. 기존에는 온라인 판매 중심이었다. 오프라인 유통매장으로 판매채널을 확대돼 수출이 늘었다. 미국은 맵고 달콤한 맛이 유행해 고추장, 떡볶이 소스, 바비큐 소스의 소비가 늘었다.아이스크림은 사상 처음으로 1억 달러를 달성했다. 미국, 캐나다, 일본을 중심으로 수출이 확대됐다. 비건·저지방·무설탕 등 웰빙 식품 트렌드를 반영한 신제품 출시가 한몫했다.지역별로는 미국과 중국이 전체 수출 성장을 이끌었다. 미국은 전년 대비 13.2% 증가해 18억 달러의 수출액을 기록했다. 중국은 전년 대비 5.1% 증가해 15억 9000만 달러였다. 중국은 케이(K)-콘텐츠 인기로 매운 맛 라면의 인기가 지속되고 있다. 라면 매출이 크게 늘어 중국의 수출액이 늘었다.농기계, 농업, 비료, 종자, 동물용의약품 등을 포함한 농산업 수출도 집계 이후로 최대 실적을 기록했다. 전년 대비 8% 늘어 32억 2000만 달러다.품목별로 보면 농기계 수출은 전년 대비 10.8% 늘었다. 농기계는 미국이 주력시장이다. 그러나 미국의 철강·알루미늄 파생상품 품목관세 부과로 불리한 교역 여건이었다. 그럼에도 미국시장의 제품을 다양화하고, 아시아·유럽 등 시장을 개척해 수출액을 늘렸다.중국, 베트남, 인도네시아 등 아시아 시장은 농약 수출에 대한 완제품 수요가 확대되었다. 중국 39%, 베트남 24.6%, 인도네이사 150% 증가해 수출 실적이 크게 개선되었다.한국산 고추 종자와 옥수수 종자가 우수한 품질을 인정받아 수출이 크게 확대됐다. 두 종자의 수출 확대가 전체 종자 수출 증가를 이끌었다.송미령 농식품부 장관은 "관세/비관세 조치 등으로 녹록지 않은 무역 환경이었지만, 케이(K)-푸드에 대한 호감도와 케이-푸드 플러스(K-푸드+) 제품의 품질 경쟁력을 바탕으로 역대 최고 실적을 달성하였다"라며, "정부는 2026년 케이-푸드 플러스(K-푸드+) 수출 목표를 160억 달러로 설정하였으며, 민·관이 참여하는 'K-푸드 수출기획단'을 중심으로 글로벌 경쟁력을 가진 제품이 전 세계 시장으로 더욱 뻗어나갈 수 있도록 우리 기업의 노력을 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com