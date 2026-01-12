"요즘 인기 폭발이라며"...역대 최고 매출 달성

다이닝브랜즈그룹이 운영하는 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스가 지난해 12월 한 달 간 역대 최고 매출 기록을 경신한 것으로 나타났다.12일 다이님닝브랜즈그룹에 따르면 지난해 12월 전국 아웃백 매장의 총 매출은 직전 년도 동월 대비 8.6% 증가, 전월과 비교하면 55.5% 급증해 역대 최고치를 달성했다. 이 중 크리스마스 이브인 24일과 크리스마스 당일인 25일 이틀 동안에만 100억 원의 매출을 기록하며 연말 모임 핫플레이스의 면모를 제대로 발휘했다.아웃백은 이번 성과가 단순한 시즌 특수를 넘어, 브랜드가 지속적으로 추진해 온 ▲메뉴 강화 ▲출점 전략 고도화 ▲고객 경험 혁신 등이 반영된 결과라고 전했다.우선 겨울 시즌 신메뉴 라인업의 흥행 돌풍이 주효하게 작용했다. 스테이크와 랍스터의 완벽한 조합으로 탄생한 ‘블랙라벨 루비 랍스터 에디션’과 ‘프레스티지 스테이크 셀렉션’은 럭셔리하고 풍성한 구성으로 출시 한 달 만에 누적 판매량 7만 개를 돌파하며, 특별한 연말 미식을 찾는 고객들의 니즈를 정확히 공략했다.지난해 오픈한 고양스타필드점, 잠실롯데점, 김포공항롯데몰점 등 신규 매장들의 성공적인 안착도 매출 성장을 견인했다. 아웃백은 지난해 고객 접근성과 편의성을 높이고자 쇼핑몰과 복합시설 등을 중심으로 매장을 오픈하며 ‘고객에게 찾아가는’ 신규 출점 전략을 적극 펼쳤다.단독 매장 역시 브랜드 정체성을 강화하기 위해 식사를 넘어 특별한 경험을 제공하는 공간으로 재편했다. 특히 ‘잠실점’은 겨울 시즌 테마인 ‘루비(Ruby)’ 콘셉트를 적용, 매장 외관까지 화려하고 로맨틱하게 단장해 연말 분위기를 만끽하려는 고객들의 발길을 사로잡으며 크리스마스 당일 하루에만 1억 원의 매출을 올리는 성과를 달성했다.이 외에도 보다 많은 고객들이 연말을 기념할 수 있도록 세심한 운영 전략을 펼친 점도 매출 상승을 이끌었다. 24일과 25일, 31일 등 모임 수요가 더욱 몰리는 이른바 ‘빅데이’에 영업시간을 연장하고, 충분한 매장 서비스 직원 확보와 홈파티족을 위한 딜리버리 서비스 확대까지 매장 안팎에서 아웃백만의 차별화된 메뉴와 브랜드 경험을 선사했다.또한 지난해 9월부터 도입한 오후 8시 이후 방문 고객 대상 ‘콜키지 프리(Corkage Free)’ 서비스를 비롯해 다양한 와인 프로모션 진행도 12월 연말 모임 수요를 적극 흡수하며 매출 성장을 견인했다.아웃백은 12월에 확인한 폭발적인 성장세를 2026년에도 이어간다는 방침이다. 검증된 메뉴 경쟁력과 효율적인 출점 전략을 바탕으로 고객 접점을 더욱 넓히고, 캐주얼 다이닝 시장의 대표 브랜드로서 입지를 공고히 할 계획이다.정필중 아웃백 사업본부장은 “특별한 연말과 크리스마스를 보내고자 아웃백을 찾는 고객들의 발길이 이어지며 역대 최고 매출이라는 기록적인 성과를 달성할 수 있었다”며, “앞으로도 아웃백은 고객분들의 일상과 소중한 순간을 더욱 의미 있게 만들어드리는 다이닝 경험을 제공하기 위해 차별화된 메뉴는 물론 공간과 서비스 전반에 대한 만족도를 높여가겠다”고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com