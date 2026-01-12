사진=연합뉴스

새해 한파가 연일 기승을 부리고 있는 가운데 서울시가 시내버스 노동조합의 파업 예고에 대비해 비상수송대책 가동에 들어갔다.12일 서울시에 따르면 시내버스 노조가 13일부터 총파업에 돌입할 경우 시민 교통 불편을 최소화하기 위해 시·교통운영기관·자치구·경찰청 등 유관기관과 협력체계를 구축하고 비상수송대책본부를 구성해 24시간 대응에 나선다.이번 비상대책은 서울시 시내버스 노사가 통상임금 개편에 따른 보수 인상률에 이견을 보이자 협상 결렬시 노조가 총파업을 본격화 하겠다고 선언하면서 마련됐다.서울시와 자치구, 버스조합은 물론 서울교통공사 등 교통 운영기관이 참여해 파업 상황별 대책을 즉각 추진할 예정이다.파업 기간 동안 버스를 제외한 대중교통 운행은 대폭 확대된다. 지하철은 출퇴근 혼잡 완화를 위해 하루 총 172회를 증회하고 혼잡시간을 기존보다 1시간씩 연장해 열차 투입을 늘린다. 혼잡시간은 오전 7시~10시, 오후 6시~9시로 각각 조정된다.지하철 막차도 종착역 기준 익일 오전 2시까지 연장 운행된다. 혼잡시간 증회는 79회, 막차 연장 운행은 93회다. 열차 지연이나 혼잡 상황에 대비해 비상대기 전동차 15편성도 준비된다.홍대입구역, 서울역, 잠실역, 강남역, 신도림역 등 혼잡도가 높은 주요 역사에는 질서유지 인력이 투입된다.서울 25개 자치구는 지하철 연계를 위해 무료 셔틀버스를 운행한다. 시내버스 운행이 중단된 노선 중 마을버스가 다니지 않는 지역을 중심으로, 주요 거점과 지하철역을 연결하는 민·관 차량 670여 대가 투입된다.한편 서울시뿐만 아니라 경기도도 파업에 대비한 비상수송대책을 발표하는 등 출퇴근길 시민 불편을 최소화하기 위해 각 지자체가 분주히 움직이고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com