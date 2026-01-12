금융감독원 스케치. 사진=한경 김병언 기자

‘상장 임박’, ‘상장 시 수배 수익’ 등을 미끼로 한 비상장주식 투자사기가 끊이지 않자 금융당국이 소비자경보를 상향했다.13일 금융감독원(이하 금감원)에 따르면 비상장주식의 상장 가능성을 내세워 투자자를 속이는 IPO 투자사기와 관련해 소비자경보 등급을 기존 ‘주의’에서 ‘경고’로 한 단계 상향 발령했다고 밝혔다.이는 지난해 6월 관련 주의보를 발령한 이후에도 동일한 유형의 피해 민원이 계속 접수된 데 따른 조치다.금감원은 신속한 수사의뢰와 사기 이용 계좌에 대한 금융거래 제한 조치에도 불구하고 새로운 대포통장을 활용한 사기 범행이 지속되고 있다고 강조했다.특히 최근 투자사기의 특징은 과장된 사업 내용과 허위 상장 정보를 제시하며 투자자를 현혹하는 동시에 상장이 실패할 경우 주식을 재매입해 원금을 보장해주겠다는 약정을 내세워 기대 심리와 피해보상 심리를 자극한다는 점이다.여기에 금융회사의 이상거래 탐지 시스템(FDS)을 피하기 위해 금융회사 확인 전화에 어떻게 답변할지까지 사전에 지시하는 치밀한 수법을 사용하는 등 지능화 되고 있는 것도 문제점으로 지적된다.금감원 설명에 따르면 사기 범행은 단계적으로 이뤄진다. 불법업체는 문자나 SNS를 통해 불특정 다수를 ‘리딩방’으로 초대한 뒤 실제 상장 예정 주식을 소량 무료로 제공해 수익 실현 경험을 쌓게 한다.이후 ‘상장 임박’이라는 허위 정보를 퍼뜨리며 사전 매집한 비상장주식을 고가에 매도한다.이 과정에서 제3자의 투자자나 대주주로 위장한 인물이 등장해 더 높은 가격에 매수하겠다며 추가 투자를 유도하고 투자자가 비상장주식을 추가 매수하면 곧바로 잠적한다.이후 종목만 바꿔 동일한 방식의 범행을 반복하는 것으로 조사됐다.금감원은 “상장을 앞둔 회사라면 증권신고서 등 관련 공시자료를 통해 확인이 가능하다”며 “SNS나 1대1 채팅방, 문자 등을 통한 개별 투자 권유는 제도권 금융회사가 하지 않는다는 점을 반드시 유의해야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com