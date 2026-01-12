홈 한경BUSINESS [속보] 특검, '언론사 단전·단수' 이상민 前장관 징역 15년 구형 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601125721b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.12 16:01 수정2026.01.12 16:01 강홍민 기자 공동사진취재단특검, '언론사 단전·단수' 이상민 前장관 징역 15년 구형강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "삼성전자, 또 일냈다"...美 전문가들도 '엄지 척' “국민 러닝화” 되나 싶더니…’호카(HOKA)’, 국내 유통 계약 해지 “출근길 비상?” 한파에 ‘시민의 발’ 멈추나 "요즘 인기 폭발이라며"...역대 최고 매출 달성 한때 열풍이었는데…"요즘 누가 운동화 '리셀' 하나요"