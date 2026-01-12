홈 한경BUSINESS [속보] 靑 "이혜훈 능력·도덕성, 인사청문회 보며 국민이 판단할 것" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601126007b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.12 17:06 수정2026.01.12 17:06 강홍민 기자 이혜훈 기획예산처 장관 후보자(연합뉴스)靑 "이혜훈 능력·도덕성, 인사청문회 보며 국민이 판단할 것"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 8시 15분 무대 오른 에스파… 일본서 음모론 확산 라면이 '효자'...K-푸드+ 수출액 역대 최대 라셀릭, 현장 제조형 세포치료 BM 특허 출원 세계 석유시장 뒤흔든 미국, 베네수엘라 원유 통제권 확보[글로벌 현장] “美 대장 기술주 흔들” 93조 보유 서학개미 어쩌나