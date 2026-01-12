라셀릭, 현장 제조형 세포치료 BM 특허 출원

재생의학 및 세포치료 기업 라셀릭이 기존 중앙 집중식 세포치료 시스템의 한계를 넘어서는 현장 제조형 비즈니스 모델(BM) 특허를 출원하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.라셀릭은 지난 2025년 말, 병원 현장에서 세포를 즉시 제조·혼합해 투여하는 온사이트(On-site) 즉석 제조 및 맞춤형 세포 칵테일 요법에 관한 BM 특허를 출원했다고 밝혔다. 해당 모델은 세포치료 산업의 고질적 문제로 지적돼 온 물류 지연과 냉동·해동 과정에서 발생하는 세포 활성 저하를 근본적으로 해결하는 데 초점을 맞췄다.현재 글로벌 세포치료 시장은 환자 세포를 채취한 뒤 외부 대형 제조시설로 이동해 배양·증식하고, 다시 냉동 운송하는 복잡한 공급망 구조를 갖고 있다. 이 과정에서 세포 활성도가 급격히 저하되고, 물류 비용과 대기 시간이 증가해 치료 효율성과 접근성 모두에 제약이 따른다는 지적이 이어져 왔다.라셀릭이 출원한 BM 특허는 이러한 구조를 병원 내에서 즉시 처리하는 방식으로 전환한다. 세포 채취부터 투여까지의 시간을 대폭 단축해, 가장 신선하고 활발한 상태의 세포를 환자에게 제공하는 것이 핵심이다.이번 모델의 기술적 기반에는 정종화 박사가 개발한 Evo 시리즈의 융합이 있다. EvoStem은 손상된 조직과 신경 재생을 돕는 줄기세포 솔루션이며, EvoNK는 면역 기능을 강화하는 NK 세포 기반 기술이다. 여기에 나노 신호전달 물질인 EvoX를 결합해 세포 간 신호 전달 효율을 높이고, 치료 성분이 정확한 표적에 작용하도록 설계했다.라셀릭은 별도의 장기 배양이 필요 없는 최소 조작 기술을 적용해 세포 손실을 줄였으며, 환자 개인의 상태에 따라 세 가지 요소를 현장에서 최적 비율로 혼합하는 맞춤형 세포 칵테일 요법을 비즈니스 모델로 구현했다. 이를 통해 세포 활성도를 최대한 유지한 상태로 치료를 제공한다는 전략이다.라셀릭 선준민 회장은 “이번 특허 출원은 기술 자체를 넘어 상용화 모델의 독창성과 확장성을 확보하기 위한 전략적 선택”이라며 “국내외 의료기관 및 파트너들과의 협력을 통해 라셀릭 시스템을 글로벌 세포치료 시장의 새로운 표준으로 자리매김시키겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com