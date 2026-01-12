가수 보아. 사진=한국경제신문

가수 보아가 SM엔터테인먼트와의 동행을 마무리했다.SM엔터테인먼트는 "당사는 보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의했다"고 12일 공식 입장을 통해 밝혔다.SM 측은 "2000년 만 13살에 데뷔한 보아는 데뷔 25주년이 지난 현재까지 아시아 전역에 한류를 개척한 '해외진출의 아이콘'이자 '아시아의 별'로 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받아다"고 밝혔다.이어 "K팝 열풍을 이끌고 있는 수많은 후배들의 롤모델이 됐다"며 "보아의 끊임없는 노력과 열정으로 인해 독보적인 기록을 남기며 빛날 수 있었다"고 평가했다.또 "한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 No.1 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지 모든 순간을 기억하며 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었다"며 "보아는 25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징"이라고 강조했다.아울러 SM 측은 "보아가 '아시아의 별'로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠다. 아티스트가 아닌 권보아의 미래도 응원하며 진심으로 행복하길 바란다"고 덧붙였다.김정우 기자 enyou@hankyung.com