사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 거래하는 모든 국가에 대해 25% 관세를 부과하겠다고 전격 발표했다.12일(현지시간)트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “이란 이슬람 공화국과 거래를 하는 국가는 미국과의 모든 거래에 대해 25%의 관세를 내야한다”며 이 조치는 “즉시 효력이 발생한다”고 밝혔다. 이어 “본 명령은 최종적이고 확정적”이라고 덧붙였다.이번 조치는 최근 이란 전역에서 반정부 시위가 확산되며 사상자가 급증하는 상황과 맞물려 있다.미국 인권단체 인권운동가통신(HRANA)은 시위로 인한 사망자가 500여 명을 넘어섰다고 밝혔고 노르웨이에 본부를 둔 인권 단체 이란인권(IHR)은 최소 수백 명에서 최대 2000명 이상에 이를 수 있다고 추산했다.미국이 인권 문제를 명분으로 이란에 대한 압박 수위를 한층 끌어올렸다는 분석이 나온다.앞서 트럼프 대통령은 11일 “군이 이 사안을 검토하고 있다”며 “이란에 대해 매우 강력한 조치들을 고려 중”이라고 언급해 군사적 대응 가능성까지 시사했다.다만 같은 날 “이란 지도부가 어제 전화했다”며 “회담이 준비되고 있다. 그들은 협상을 원한다”고 밝혀 강경 발언과 대화 가능성을 동시에 보이기도 했다.이란 역시 물밑 소통을 인정했다. 이란 외무부는 12일 외교 관계가 단절된 상태에서도 아바스 아라그치 외무장관과 스티브 위트코프 미국 중동특사 간 소통 채널이 열려 있다고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com