담터에프엔비, 세스코와 ‘FS 품질안전 컨설팅’ 업무 협약 체결

원료 입고부터 제조, 유통 전 모든 과정에 걸친 최고 수준의 품질 관리 체계 구축차(茶) 및 식품 전문 기업 담터에프엔비(대표 장세근)가 종합 환경위생 기업 세스코와 ‘FS(Food Safety) 품질안전 컨설팅’ 협약을 지난 7일 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 담터에프엔비의 제조 공정 전반에 걸쳐 품질 관리의 전문성을 극대화하고, 관련 법규 준수 및 선제적인 위험 관리를 통해 고객에게 더욱 안전한 제품을 제공하기 위해 마련되었다.담터에프엔비는 이번 협약을 통해 세스코의 식품 품질 안전 전문 컨설턴트로부터 ▲생산 공정별 위해요소 분석 ▲현장 맞춤형 위생 관리 매뉴얼 수립 ▲주기적인 품질 안전 교육 및 사후 관리 등의 밀착 컨설팅을 받게 된다. 이를 통해 원료 입고부터 제조, 유통에 이르는 모든 과정에서 발생할 수 있는 잠재적 위험 요인을 철저히 관리할 계획이다.담터에프엔비 관계자는 “담터의 비전은 전 세계에 한국 식품의 가치를 전하는 국가대표 식품 제조 기업으로서, 모두가 믿고 즐길 수 있는 안전하고 건강한 차 문화를 만들어가는 것”이라며, “세스코와의 이번 협약을 통해 글로벌 수준의 품질안전 시스템을 확고히 하여 전 세계 소비자들에게 K-푸드의 진정한 신뢰와 가치를 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com