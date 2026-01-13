(주)제일테크 제공

신재생에너지 전문기업 (주)제일테크는 지역 사회복지시설인 마산애육원에 중문, 옷장 등 약 300만 원 상당의 시설과 물품을 최근 지원했다고 13일 밝혔다.이에 앞서 (주)제일테크는 지난 2024년에도 마산애육원 측에 약 300만 원 상당의 장롱을 지원한 바 있다. 이번 시설, 물품 후원은 아이들이 생활하는 시설 환경 개선을 돕고자 진행됐다.제일테크 관계자는 “이번 후원은 일회성 금전 기부가 아닌, 마산애육원의 실제 필요 사항을 사전에 확인해 생활 환경 개선에 실질적으로 도움이 되는 물품과 시설을 지원하는 방식으로 진행했다. 지원된 물품과 시설은 아이들의 생활 안정과 주거 환경 개선에 활용되고 있다”고 전했다.이어 “기업의 성장은 지역사회와 함께할 때 더욱 의미가 있다”며 “앞으로도 매년 정기적인 기부와 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.한편 (주)제일테크는 태양광 발전을 중심으로 한 신재생에너지 전문기업으로, 친환경 에너지 보급을 통해 지속가능한 사회를 만드는 데 앞장서고 있다. 이와 함께 기업의 사회적 책임을 중요하게 여기며, 지역사회와 상생하는 나눔 활동을 꾸준히 실천해 오고 있다.(주)제일테크는 신재생에너지 전문기업으로써의 역할뿐 아니라 지역사회에 신뢰받는 기업으로 자리매김해 나갈 방침이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com