6일 서울 강서구 우장초등학교에서 열린 신입생 예비소집에서 입학을 앞둔 어린이와 학부모가 교실을 살펴보고 있다. /한국경제신문

초등학교에 입학하는 어린이 수가 올해 처음으로 30만명보다 적다.교육부가 공개한 '2025년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)'에 따르면, 올해 전국 초등학교 1학년 학생 수는 29만8178명으로 추산된다.해당 수치는 2024년에 공표한 초중고 학생 수 추계(2025~2031년)에서 2025년 실측치를 반영해 보정한 결과다. 이 수치는 한국교육개발원 교육기본통계와 국가데이터처 장래인구 추계, 행정안전부 주민등록인구통계를 토대로 산출했다.교육부가 지난해 공개한 '2024년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2025~2031년)'에 따르면, 초등 1학년 학생 수가 30만 명 아래로 떨어지는 시점이 2027년이었다. 해당 결과에서는 2026년이 30만92명, 2027년이 27만9930명이었다.주민등록인구와 취학률 등 여러 변수로 시점이 1년 앞당겨졌다. '2025년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)'에 따르면, 초등학교 1학년 학생 수 추정치는 2027년에 27만7674명, 2028년 26만2309명, 2029년 24만7591명, 2030년 23만2268명, 2031년 22만481명이다. 가파른 감소세다.2025년에는 초등학교 1학년 학생 수가 32만4040명이었다. 2031년 추정치와 비교하면 약 32% 줄어들었다. 초등학교 1학년 전체 학생 수의 3분의 1이 빠지는 규모다. 초등학교 1학년 학생 수는 학령인구 감소 흐름을 가장 뚜렷하게 보여준다. 학령인구는 정해진 교육 과정을 이수하거나 특정 교육 기관에 다닐 수 있는 연령에 해당하는 아동과 청소년의 총 인원을 말한다.초·중·고교 전체 학생 수도 줄고 있다. 전체 학생 수는 지난해 501만5310명이었다. 올해 483만6천890명으로 줄어 500만명이 무너질 것으로 추산됐다. 2027년 466만1385명, 2028년 448만823명, 2029년 428164명, 2030년 4056천402명으로 예상된다. 2031년에는 381만187명으로 400만명 선이 무너질 예상이다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com