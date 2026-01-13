사진=뉴스1 제공

서울 시내버스 노사 협상이 최종 결렬되면서 버스 노조가 파업에 돌입했다. 이에 오세훈 서울시장은 시민 불편을 최소화를 위해 즉각 비상수송대책을 가동하겠다고 밝혔다.13일 오 시장은 자신의 SNS게시물을 통해 “오늘 새벽까지 이어진 서울 시내버스 노사 간 협상이 최종 결렬돼, 버스 노조가 파업에 돌입했다”며 “당장 오늘 아침 출근길부터 시민 여러분께서 겪으실 불편과 혼란을 생각하면 시장으로서 막중한 책임을 느낀다”고 밝혔다.서울시는 교통 대란을 막기 위해 비상수송체계를 즉각 가동했다. 오 시장은 “시민 여러분의 일상이 멈추지 않도록 준비된 대응 체계를 가동하겠다”며 “가용 가능한 모든 교통수단을 총동원하겠다”고 강조했다.이에 따라 지하철 운행이 대폭 확대된다. 출근시간대인 오전 7시부터 10시까지와 퇴근 시간대인 오후 6시부터 밤 9시까지 지하철 운행 간격을 늘리고 막차 시간도 종착역 기준 기존 새벽 1시에서 2시로 늦춘다.하루 총 172회 증편 운행이 이뤄질 예정이다. 또 서울 25개 자치구에서는 주요 지하철역까지 무료 셔틀버스가 운영된다.서울시는 파업 국면에서도 노사 간 대화를 이어가겠다는 방침이다. 오 시장은 “끝까지 설득하겠다”며 “시민 안전과 이동 편의를 위해 서울시 공직자 모두가 비상한 각오로 현장을 지키겠다”고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com