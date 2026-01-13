[2026 한국소비자만족지수 1위] 혈액순환 전문 브랜드, 레드큐

레드큐가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 건강기능식품(혈액순환) 부문을 2년 연속 수상했다.레드큐는 헤모큐어의 대표 제품으로 혈액순환 개선, 기억력 개선, 높은 혈압 개선에 도움을 줄 수 있는 3중 기능성 제품이다. 식약처로부터 안전성과 기능성을 동시에 인정받았다.주성분으로는 은행잎 추출물150mg(1일 최대 함량)과 나토키나제100mg을 배합해 시너지 효과를 높였으며, 부원료로는 98% 고순도 코엔자임Q10 60mg을 더해 혈관 건강 관리에 대한 소비자들의 니즈를 충족시켰다.특히 고함량의 나토키나제가 눈에 띈다. 2500FU의 피브린용해효소가 혈전(피브린)을 분해해 혈행 개선에 도움을 줄 수 있다. 하루 1정 섭취로 간편하게 혈액순환 관리를 할 수 있으며, PTP 개별 포장과 알루미늄2중 포장을 적용해 산패를 최소화했다.헤모큐어는 앞으로도 과학적 근거에 기반한 기능성 원료를 지속적으로 확대해, 소비자들이 신뢰할 수 있는 프리미엄 혈액순환 건강기능식품 브랜드로 자리매김할 계획이다.헤모큐어 관계자는 “레드큐는 혈액순환 개선과 기억력 향상을 동시에 고려한 제품으로, 소비자의 건강한 일상에 도움을 주기 위해 개발됐다”며 “앞으로도 과학적 근거를 기반으로 한 기능성 건강기능식품 개발에 힘쓰며, 혈액순환 전문 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com