[2026 한국소비자만족지수 1위] 시니어 케어서비스, 케어링

케어링이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 케어서비스(방문요양, 주간보호) 부문을 4년 연속 수상했다.케어링은 전국 단위의 통합재가 인프라를 구축한 시니어 케어 전문 기업이다. 전국에 주간보호센터, 방문요양센터 등 59개 직영 기관을 운영 중이며, 누적1만6000여명이 넘는 어르신에게 양질의 돌봄 서비스를 제공하고 있다.케어링은 지역 의원과의 MOU를 통해 전국 직영점에 ‘로컬 메디컬 케어 시스템’을 도입했다. 이는 응급 상황 발생 시 신속한 대처와 더불어, 어르신 개개인의 건강 상태에 맞춘 체계적인 관리를 지역사회와 연계해 제공하는 것을 목표로 한다.또한, 휠체어 탑승 차량과 요양 전문가가 동행하는 ‘병원동행 서비스’를 도입했으며, 식사·재활 중심의 1, 2세대를 넘어 뷰티·스파 컨셉을 적용한 ‘3세대 프리미엄 주간보호센터’를 선보이는 등 어르신과 보호자의 만족도를 높이기 위한 서비스 품질 강화에 집중하고 있다. 특히, 전국 직영망을 통해 어디서나 표준화된 고품질 돌봄 서비스를 제공하는 것이 가장 큰 특징이다.케어링 관계자는 “어르신을 돌봄의 대상일 뿐만 아니라, 더 나아가 존엄한 삶의 주체로 존중하는 저희의 진심이 4년 연속 수상으로 돌아온 것 같아 매우 기쁘다”며, “앞으로도 이 마음을 잊지 않고, 전국 어디서나 최상의 돌봄 서비스를 경험하실 수 있도록 인프라 확장과 서비스 고도화를 통해 보답하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com