[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 건강기능식품 브랜드, 헬스헬퍼

헬스헬퍼가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 건강기능식품(바디케어솔루션) 부문을 4년 연속 수상했다.넥스트플레어어가 전개하는 헬스헬퍼는 현대인들의 건강한 라이프스타일을 전문적으로 지원하며, 일상 속 지속가능한 관리를 실천할 수 있도록 개개인의 니즈에 최적화된 맞춤형 건강관리 솔루션을 제안하고 있다.헬스헬퍼의 시그니처 제품인 ‘맥스컷’ 시리즈는 연구개발을 통한 제품 리뉴얼과 신소재를 활용한 신규라인 출시를 꾸준히 이어가며, 건강기능식품 시장에서 지속적인 인기를 얻고 있다.하루 2번, 식후 3알 섭취 시 체지방 감소 및 혈당 상승 억제 기능을 식약처에서 인정받은 ‘맥스컷 프로 크롬’, 체지방 감소 및 운동 후 피로 개선에 도움이 되는 워터믹스 제형의 ‘맥스컷 에메랄드워터’, 다이어트 신원료인 알파CD가 함유된 뿌려먹는 간편 관리 솔루션, ‘맥스컷 파우더’ 등의 제품을 주로 선보인다.특히, 브랜드 공식 모델인 배우 고경표가 맥스컷 시리즈와 함께 다이어트에 성공한 바 있다.헬스헬퍼 관계자는 “맥스컷 시리즈에 대한 소비자들의 많은 관심과 사랑에 정말 감사드린다”며, “헬스헬퍼는 앞으로도 고객들의 건강한 하루 루틴을 위해, 고품질, 고기능성의 건강관리 제품을 지속적으로 선보일 수 있게 최선을 다할 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com