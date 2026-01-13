[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 어린이 스포츠 교육 브랜드, 아이비키즈스포츠

아이비키즈스포츠가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 교육(어린이스포츠) 부문을 5년 연속 수상했다.아이비키즈스포츠는 주식회사 아이비그룹에서 운영하는 프리미엄 어린이 스포츠 교육 브랜드로, 대한민국 키즈 스포츠 교육 시장의 새로운 기준을 제시하고 있다.특히 대구 수성구에 국내 최대 규모인 1,500평의 초대형 어린이 스포츠 전문센터 ‘아이비키즈스포츠 범어점’을 신규로 오픈한다. 범어점은 지상 2층부터 6층까지 총 5개 전층을 아이비키즈스포츠가 단독 운영하는 국내 최초의 캠퍼스형 스포츠 교육 특화시설로, 12개월 영아부터 중·고등학교 주니어 연령대까지 발달 단계와 종목 특성에 맞춘 체계적인 스포츠 교육이 가능하다. 이를 통해 연령별·수준별 맞춤형 수업 운영은 물론, 종목 간 이동 없이 안정적인 교육 동선을 확보했다.아이비그룹은 범어점을 ‘아이의 신체 발달, 정서 발달, 사회성 발달을 통합적으로 아우르는 미래형 유소년 스포츠 허브’로 규정하고, 최신 디지털 콘텐츠와 오프라인 스포츠 교육을 결합한 복합 모델로 운영할 방침이다. 이에 단순한 체육 교육을 넘어, 성장 전반을 설계하는 스포츠 교육 플랫폼으로서 그 역할을 강화하겠다는 전략이다.김광식 아이비그룹 대표는 “아이비가 축적해 온 스포츠 교육 철학과 시설, 콘텐츠 역량을 집약한 플래그십 센터인 이번 범어점 개관을 통해 대구·경북권을 넘어 전국 단위 브랜드 입지 강화에 본격적으로 나설 계획”이라며 “나아가 향후에는 글로벌 확장을 위한 핵심 거점으로 성장시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com