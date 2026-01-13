[2026 한국소비자만족지수 1위] 건강 이너뷰티 브랜드, 생활약속

생활약속이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 식품(건강환) 부문을 7년 연속 수상했다.넥스트플레이어가 전개하는 건강, 뷰티 브랜드 생활약속은 자연에서 찾은 에너지를 바탕으로 일상 속 생활습관에 생기를 더해주는 다양한 제품을 선보이고 있으며, 현대인들의 간편하고 지속가능한 건강관리를 도와주고 있다.생활약속은 일상에서의 불편함을 덜어내고 기분 좋은 하루를 선사하는 기분전환 라인업을 주력으로 선보인다. 기분전환 오리지널은 비트, 호박, 모링가 등 100% 자연원물을 담은 제품으로, 섭취 및 휴대가 간편해 언제 어디서나 가볍게 V라인 관리를 도와준다.또한, 기분전환 알파플러스는 기존 오리지널 제품에 차전자피를 추가해 식이섬유까지 섭취할 수 있는 제품으로 라인 관리에 시너지를 더했다. 생활약속의 기분전환 시리즈는 론칭 후 현재까지 누적판매량 4,000만포를 돌파하며, 소비자들에게 꾸준히 사랑받고 있다.생활약속 관계자는 “기분전환은 바쁜 일상으로 인한 불규칙한 식습관, 영양 불균형 등으로 평소 건강관리가 어려운 현대인들에게 추천하는 제품이다”라며, “앞으로도 소비자들이 보내준 사랑에 부응할 수 있도록, 차별화된 이너뷰티 제품과 서비스를 선보이겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com