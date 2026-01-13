[2026 한국소비자만족지수 1위] 국내 대표 ‘돌싱’ 플랫폼, 은하수다방

은하수다방이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 정보서비스(온라인데이팅) 부문을 10년 연속 수상했다.은하수다방은 (주)에이프릴세븐이 2015년 출시한 ‘돌싱(돌아온 싱글)’ 전문 온라인 소개팅 애플리케이션으로, 현재까지 누적 회원 수는 85만 명을 돌파하는 등 국내에서 가장 많은 돌싱 회원이 활동하고 있다.최근 사회적으로 이혼율이 높아지는 가운데, 은하수다방은 ‘다시 좋은 인연을 찾고자 하는 이들을 위한 신뢰할 수 있는 공간’이라는 점에서 주목받고 있다. 특히 돌싱 인증 절차를 통한 높은 신뢰도, AI 기반 맞춤형 추천 알고리즘과 프로필 생성 기능 등 기능적 차별화로 실제 만남으로 이어지는 성공 사례를 꾸준히 만들어왔다.또한 30~40대 중심의 이용자층에 더해 20대 후반과 50대 초반까지 다양한 연령대가 활발히 활동하고 있으며, 최근에는 늦은 미혼층까지 적극적으로 참여하면서 ‘돌싱’이라는 특수성을 넘어 재혼·재도약은 물론 새로운 만남을 원하는 다양한 세대를 아우르는 커뮤니티로 확장하고 있다.(주)에이프릴세븐 김진환 대표는 “앞으로도 차별화된 기술력으로 더 많은 이들이 두 번째 행복을 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com