[2026 한국소비자만족지수 1위] 성능·편의성·위생 갖춘 음식물처리기, 휴렉 음식물처리기

휴렉 음식물처리기가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 주방용품(음식물처리기) 부문을 10년 연속 수상했다.휴렉 음식물처리기는 프리스탠드형, 싱크대 설치형, 빌트인형, 스마트 리사이클링 시스템형 등 다양한 라인업을 갖춰 소비자의 주방 환경과 사용 목적에 맞춘 선택이 가능하다.대표 제품으로는 ‘히트’, ‘지니’, ‘윈디’ 세 가지가 있다.‘휴렉 히트’는 설치에 대한 번거로움 없이 원하는 곳에 놓고 편리하게 사용이 가능한 음식물건조기로, 돼지뼈·닭뼈·조개껍질 등 일반 쓰레기로 분류되는 음식물까지 처리할 수 있는 강력한 분쇄력이 특징이다.‘휴렉 지니’는 환경물기술인증원 인증을 받은 합법적인 싱크대 설치형 음식물처리기로, 소비자 선호도가 높은 하이브리드 방식으로 작동한다. 뚜껑 스위치를 이용해 간편하고 안전하게 사용할 수 있으며, 음식물쓰레기를 투입하면 분쇄한 뒤 미생물이 분해, 소멸시키는 방식으로 처리한다.‘휴렉 윈디’는 분쇄한 음식물 쓰레기를 하수구로 직배출하지 않고, 열풍건조를 통해 95% 이상 음식물 쓰레기를 감량해 주는 것이 특징이다. 스테인리스 소재 회수통을 채택해 이염, 변색, 파손의 걱정 없이 위생적으로 사용 가능하다.휴렉 관계자는 “휴렉은 다양한 라인업을 통해 고객에게 가장 적합한 제품을 제공하고 있다. 앞으로도 성능과 내구성을 높이기 위한 연구·개발에 지속적으로 힘쓸 예정이며, 아울러 설치와 사후서비스(AS)도 보다 체계적으로 운영해 고객이 언제나 편리하게 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com