[2026 한국소비자만족지수 1위] 고기능성 헤어 브랜드, 리체나

리체나가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 화장품(헤어코스메틱) 부문을 15년 연속 수상했다.리체나는 수년 간의 연구를 통한 노하우와 특허받은 기술력이 집약된 고기능성 헤어 브랜드로, 모발과 두피를 윤기 있고 건강하게 가꿔주는 헤어 코스메틱 제품을 출시해 국내뿐 아니라 해외 헤어 시장을 석권하고 있는 세화피앤씨의 대표 브랜드 중 하나이다.리체나의 대표 제품인 리체나 이지스피디 헤어칼라는 손상 부담 없이 3분만에 새치 염색이 가능한 초스피드 샴푸형 염색제로, 일명 ‘믿쓰리(믿고 쓰는 리체나)’로 불리며 사랑받고 있는 국민 염색제이다.런칭 시점부터 현재까지 홈쇼핑에서 꾸준히 판매되고 있는 스테디셀러 상품이다. 2008년 4월 런칭 이후 지금까지 17년간 홈쇼핑에서 판매되며 국내 셀프 염색 문화를 정착시킨 일등 공신으로 시즌 1부터 시즌 8까지 총 8번의 시즌 리뉴얼을 거치며 누적 판매량 3,800만개를 돌파했다.세화피앤씨 관계자는 “리체나는 현재 세계 23개국 수출로 입지를 높이며 국내뿐만 아니라 해외에서도 사랑받고 있다”며 “15년 연속 수상에 걸맞게 앞으로도 체계적인 연구와 특허받은 기술력을 바탕으로 소비자들을 위한 글로벌 헤어 코스메틱 브랜드로 거듭나겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com